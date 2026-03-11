Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом

12 марта в Познани состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций между местным «Лехом» и бронзовым призером минувшего сезона украинской Премьер-лиги «Шахтером». Накануне это встречи экс-опорник «горняков» Мариуш Левандовски заявил, что «Лех» очень сильно смотрится в домашних матчах, из чего можно сделать вывод, что поляки могут даже казаться фаворитами как минимум в первом противостоянии этих команд на данной стадии Лиги конференций.

«Лех» действительно номинально видится весьма непростым оппонентом для «горняков». Во-первых, речь идет о действующем чемпионе Польши. Во-вторых, в текущем сезоне тамошней Экстракласы «железнодорожники» также идут достаточно неплохо, оставаясь в числе явных претендентов на золотые медали. В-третьих, в 1/16 финала Лиги конференций «Лех» довольно просто и уверенно расправился с финской командой КуПС (2:0 – на выезде, 1:0 – дома). В-четвертых, представитель Познани имеет весьма интересного главного тренера – 55-летнего датчанина Нильса Фредериксена, который на родине брал чемпионство с «Брондбю», а подавшись за границу в дебютном же сезоне в Польше сумел привести к золоту и «Лех».

Очевидно, что ни о какой недооценке соперника со стороны «Шахтера» в данном случае и речи быть не может. Однако, с другой стороны, переоценивать нынешний «Лех» также не стоит, и это важно четко осознавать всем футболистам «Шахтера», ведь неспособность пройти такого соперника больно ударит не только по амбициям клуба, но и по самолюбию и имиджу каждого из них.

Да, нынешняя команда Арды Турана является очень и очень молодой. В ней собрано множество талантливых юных исполнителей, и лишь два игрока в коллективе перешагнули за тридцатилетний рубеж, причем один из них вообще не играет у турецкого тренера (речь об 31-летнем Иване Петряке, которому давали шанс на зимних сборах, но который за него ухватиться так и не сумел и ныне де-факто находится вне первой команды), а другой является своего рода резервистом, от которого ныне куда больше пользы в раздевалке и в «воспитании» молодых бразильцев, чем непосредственно на зеленом газоне (речь о 30-летнем центрбеке Марлоне Сантосе, принявшем участие только в 8 официальных поединках в текущем сезоне).

Однако при этом, нынешний «Шахтер» во много-много раз является куда более опытной в еврокубковом плане командой, нежели «Лех». И это невероятное преимущество, о котором стоит говорить перед матчами, и которое каждый игрок донецкой команды должен четко понимать и в итоге обратить в пользу «оранжево-черных».

Если посмотреть на статистику, то в нынешнем составе «Леха» есть лишь один футболист с опытом выступлений на уровне основной сетки Лиги чемпионов. Это 26-летний гондурасский вингер Луис Пальма, которого какое-то время назад слухи сватали в «Динамо», однако он ушел в «Селтик» и провел два сезона в самом престижном клубном турнире континента, наиграв в общей сложности 7 матчей (299 минут) и отличившись в них 2 забитыми мячами.

У «Шахтера» есть аж 21 футболист с опытом выступлений в Лиге чемпионов, причем сразу семь исполнителей провели в этом турнире три или более сезонов (по 3 – Швед и Крыськив, по 4 – Конопля и Бондаренко, по 6 – Траоре и Бондарь, 7 – Матвиенко). Суммарно в активе футболистов «Шахтера» насчитывается аж 223 матча (15237 минут) и 7 забитых мячей в Лиге чемпионов. В плане игровой практики в ЛЧ преимущество над «Лехом» тотальное: в аспекте матчей – почти в 32 раза, в аспекте проведенных на поле минут – почти в 51 раз!

Если говорить о втором по престижности еврокубковом турнире – Лиге Европы, – то здесь также футболисты «Шахтера» могут похвастаться очень существенным преимуществом над «Лехом». Уже не таким огромным, как в Лиге чемпионов, но все-таки…

Getty Images/Global Images Ukraine

Итак, в Лиге Европы футболисты нынешнего состава «Леха» суммарно сыграли 30 матчей (2001 минуту), в которых забили 7 мячей. Речь идет лишь о 6 футболистах – к упоминавшемуся уже выше Пальме добавляются шведы Микаэль Исхак, Лео Бенгтссон и Патрик Волемарк, а также кениец Тимоти Оума и хорват Антонио Милич. И на этом все.

У «Шахтера» аж 17 футболистов ранее играли в основной сетке Лиги Европы, причем четверо могут похвастаться участием в трех и более сезонах (3 – у Егора Назарины, по 4 – у Траоре и Бондаря, 6 – у Матвиенко). Суммарно нынешние игроки донецкой команды наиграли в Лиге Европы 85 матчей (5652 минуты) и забили 4 мяча. Преимущество что в аспекте сыгранных матчей, что в аспекте проведенных на поле минут у «горняков» над «Лехом» в 2,8 раза. И это немало, и это на самом деле огромная фора.

И лишь в самой Лиге конференций, где ныне, собственно, и сойдутся команды, «Лех» имеет преимущество в опыте проведенных матчей в турнире. На счету 24 игроков «железнодорожников» 199 матчей (13843 минуты) и 21 забитый мяч, в то время как у «горняков» 22 игрока суммарно имеют на своем счету 92 матча (6203 минуты) и 11 забитых мячей в турнире. Преимущество в опыте непосредственно в играх Лиги конференций у футболистов «Леха» на фоне их оппонентов из «Шахтера» статистика констатирует в 2,2 раза. И это даже меньше, чем в Лиге Европы у «оранжево-черных» над поляками. И это при том, что «Шахтер» дебютировал в Лиге конференций лишь в нынешнем сезоне, а всего у Арды Турана есть только один футболист, который сыграл более одного розыгрыша в основной сетке Лиги конференций – это Егор Назарина, ранее выступавший в этом соревновании с «Зарей» в кампании-2021/22.

Цифры в футбол, конечно же, не играют. И на поле будут выходить не статистические выкладки, а конкретные исполнители. Однако в целом, как бы не делал скидку Арда Туран на молодость своих подопечных, нужно понимать, что турецкий коуч обладает более чем боеспособным коллективом, имеющим колоссальный, как минимум по меркам ближайшего своего соперника, еврокубковым опытом, причем на наивысшем уровне. Если для большинства игроков «Леха» выступления в Лиге чемпионов являются едва ли не пределом мечтаний, то для многих футболистов «Шахтера» участие в основном этапе этого турнира до недавних пор было едва ли не чем-то будничным.

А если так, то справляться с этим соперником «Шахтер» обязан, если амбиции этой команды действительно нацелены на финальные стадии турнира, а то и победу в нем. Это уже где-то начиная с полуфинала «Шахтер» может нарваться на оппонента с футболистами сопоставимого опыта, а пока… Пока никаких оправданий, мистер Туран! Уже наслушались их при Пушиче…