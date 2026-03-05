Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчами с Лехом в Лиге конференций
Лига конференций
05 марта 2026, 08:38 |
396
0

Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчами с Лехом в Лиге конференций

Мариуш Левандовски рассказал о положении дел в расположении польского Леха

05 марта 2026, 08:38 |
396
0
Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчами с Лехом в Лиге конференций
ФК Шахтер Донецк. Мариуш Левандовски

Бывший польский футболист Мариуш Левандовски, в свое время выступавший за Шахтер, рассказал о положении дел в расположении польского Леха, с которым «горняки» сыграют в Лиге конференций.

– В самой Польше как отнеслись к жеребьевке?

– Лех и Шахтер часто играли между собой на собрании, но в еврокубках не пересекались. К Шахтеру относятся с уважением, но надеются, что Лех пройдет дальше в Лиге конференций.

– Для тех, кто не в теме, в какой футбол играет сейчас будущий соперник Шахтера?

– Команда играет в атакующий и комбинационный футбол. Они не любят отсиживаться в защите. Я с нетерпением жду этих матчей, потому что обе команды могут подарить зрелищный футбол, потому что Лех точно не будет отходить от своих принципов.

– На этом отрезке сезона Лех сейчас выглядит убедительно?

– В течение сезона у Леха были безвыигрышные серии, которые серьезно отвергали команду в плане результатов.

– На кого из игроков стоит обратить внимание?

– Али Голизаде очень интересный футболист у Леха. Пока он был травмирован, это сильно отражалось на атакующей игре Леха. Микаэль Ишак – форвард штрафной, который зависит от партнеров, но очень опасен и может самостоятельно придумать себе момент.

Когда все здоровы и нет дисквалифицированных, эта команда может создать кучу проблем. Лех очень сильно смотрится в домашних играх, когда свои трибуны несут команду вперед. Шахтеру не привыкать, и он знает, как играть под давлением трибун, – сказал Мариуш.

По теме:
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его трансфер – это неправильный шаг»
Мариуш Левандовски Шахтер Донецк Лех Познань Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
Футбол | 05 марта 2026, 08:44 0
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»
Игорь КОСТЮК: «Этот футболист Динамо был там, где не нужно»

Тренер – об игре Герреро в матче против Ингульца

Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Футбол | 04 марта 2026, 18:59 4
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»

Цыганык утверждает, что игроки уезжают в Венгрию

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05.03.2026, 07:01
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Теннис | 05.03.2026, 08:13
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Футбол | 04.03.2026, 18:36
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
04.03.2026, 07:54
Футбол
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
03.03.2026, 09:12 1
Бокс
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 16
Футбол
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем