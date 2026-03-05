Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчами с Лехом в Лиге конференций

Бывший польский футболист Мариуш Левандовски, в свое время выступавший за Шахтер, рассказал о положении дел в расположении польского Леха, с которым «горняки» сыграют в Лиге конференций.

– В самой Польше как отнеслись к жеребьевке?

– Лех и Шахтер часто играли между собой на собрании, но в еврокубках не пересекались. К Шахтеру относятся с уважением, но надеются, что Лех пройдет дальше в Лиге конференций.

– Для тех, кто не в теме, в какой футбол играет сейчас будущий соперник Шахтера?

– Команда играет в атакующий и комбинационный футбол. Они не любят отсиживаться в защите. Я с нетерпением жду этих матчей, потому что обе команды могут подарить зрелищный футбол, потому что Лех точно не будет отходить от своих принципов.

– На этом отрезке сезона Лех сейчас выглядит убедительно?

– В течение сезона у Леха были безвыигрышные серии, которые серьезно отвергали команду в плане результатов.

– На кого из игроков стоит обратить внимание?

– Али Голизаде очень интересный футболист у Леха. Пока он был травмирован, это сильно отражалось на атакующей игре Леха. Микаэль Ишак – форвард штрафной, который зависит от партнеров, но очень опасен и может самостоятельно придумать себе момент.

Когда все здоровы и нет дисквалифицированных, эта команда может создать кучу проблем. Лех очень сильно смотрится в домашних играх, когда свои трибуны несут команду вперед. Шахтеру не привыкать, и он знает, как играть под давлением трибун, – сказал Мариуш.