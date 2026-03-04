Шахтер призывает поддержать команду в игре ЛК с Лехом. Почем билеты?
Первый поединок 1/8 финала Лиги конференций пройдет 12 марта в Познани
12 марта в Познани (Польша) состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА «Лех» – «Шахтер».
Поединок пройдет на арене Познань Стедиум, игра начнется в 19:45 по киевскому времени (в 18:45 по местному времени).
Стоимость билета – 85 PLN (995 грн). Приобрести билеты на эту игру в сектор болельщиков «Шахтера» можно согласно инструкции, опубликованной клубом в соцсетях.
Билеты обмену и возврату не подлежат. Все билеты являются именными. Происходит проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении лица, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая при оформлении, совпадала с указанной в удостоверении.
