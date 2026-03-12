Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 00:55 | Обновлено 12 марта 2026, 01:46
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс

Элина переиграла Катерину Синякову, которая отказалась от продолжения матча во втором сете

12 марта 2026, 00:55 | Обновлено 12 марта 2026, 01:46
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертом раунде украинка сыграла против Катерины Синяковой (Чехия, WTA 44). Свитолина разгромила оппонентку в первом сете, а после двух геймов второй партии чешка отказалась от продолжения матча.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Катерина Синякова (Чехия) – 6:1, 1:1, RET., Синякова

Синякова снялась с поединка из-за проблем с правым бедром. Элина провела пятое очное противостояние против Катерины и одержала пятую победу.

В четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс Свитолина поборется со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши. В личных встречах Элина уступает полька 1:4.

Помимо Синяковой, Свитолина в Индиан-Уэллс также прошла Лауру Зигемунд и Эшлин Крюгер. Всего у Элины уже 21 сыгранный матч в 2026 году и 18 побед.

Элина проведет 26-й четвертьфинал на тысячниках в карьере и поборется за 14-й полуфинал.

Элина Свитолина Катерина Синякова WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yaroslav
Еля зберегла сили... Це саме головне... Бо Іга вимотає...(((
 А так, все супер.
 Я пам'ятаю, яка Еля була виснажена у фіналі проти Пегули, після 3х годинного полуфінала напередодні(((
Ответить
+4
Ondu
Пусть с Игой интересный матч получится.. очень бы хотелось, вроде Эля в хорошем состоянии,надеемся. Всяко лучше было на Игу попасть,чем на беларусского мужика.
Ответить
+3
andr62
Катя плигнула вище голови у попередній грі і тому із спокійной совістю обнялась після зняття з Еліною))
Ответить
+2
Leonidas B
Дякуємо Катерині за правильну позицію та виконаний цівильний обов'язок до матчу з Еліною!
Ответить
+1
Vlad H.
Ну що це таке !? А нерви полоскотати ? Еліна ,це не серйозно. 
Ответить
0
Disiny7
Нема шо коментувати, Катюха опинилась в такий самий ситуації, що і сама Єліна в фіналі Дубаї. 
З полькою буде цікаво.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Як тільки попадає сильний суперник. Коментарі в лайві: 
- еліна сьогодні сама на себе не схожа.
хахахахахаха))))
Ответить
-2
Перший Серед Рівних в бані
Питаю місцевих: які відмазки будуть завтра після вильоту від Свьонтек? Сьогоднішня гра протривала жалких 40 звилин і суперниця знялася. Відмазка "еліна втомилася" не проканає на цей раз. То які будуть відмазки? 
You got any excuses tonight Roy? Any excuses tonight Roy??
Ответить
-2
Перший Серед Рівних в бані
Пройшла якихось крюгерів та інших пасажирів. А коли влетить серйозній суперниці то всі будуть писати що еліна "втомилася". Як тільки попадається нормальний суперний то еліна якось різко "втомлюється" (бо ж це тільки вона втомлюється, а решта всі учасники турніру це ж роботи), і удари чогось нормально не летять. 
Ответить
-2
