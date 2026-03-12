Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертом раунде украинка сыграла против Катерины Синяковой (Чехия, WTA 44). Свитолина разгромила оппонентку в первом сете, а после двух геймов второй партии чешка отказалась от продолжения матча.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Катерина Синякова (Чехия) – 6:1, 1:1, RET., Синякова

Синякова снялась с поединка из-за проблем с правым бедром. Элина провела пятое очное противостояние против Катерины и одержала пятую победу.

В четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс Свитолина поборется со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши. В личных встречах Элина уступает полька 1:4.

Помимо Синяковой, Свитолина в Индиан-Уэллс также прошла Лауру Зигемунд и Эшлин Крюгер. Всего у Элины уже 21 сыгранный матч в 2026 году и 18 побед.

Элина проведет 26-й четвертьфинал на тысячниках в карьере и поборется за 14-й полуфинал.