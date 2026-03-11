Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Чемпионат мира
11 марта 2026, 14:07 | Обновлено 11 марта 2026, 15:50
С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны

Министр спорта Ирана Ахмад Доянмали заявил об отказе сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 по футболу, который состоится в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде:

«Учитывая, что это коррумпированное правительство убило нашего лидера, мы не можем участвовать в чемпионате мира ни при каких условиях.

За восемь-девять месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших граждан. Поэтому мы не имеем возможности участвовать в чемпионате в таких условиях».

Сборная Ирана на ЧМ-2026 должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Кандидат в сборную Украины травмировал ногу перед матчем со Швецией
Министр спорта Ирана: «Они убили нашего лидера и тысячи наших граждан»
А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами
США Иран сборная Ирана по футболу снятие с чемпионата ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: The Touchline
Комментарии 26
Richard Lewis
На*уй з пляжу!
Ответить
+6
Vbolivalnyk-Peter
У фіналі плей-офф кваліфікації Азії Ірак переміг ОАЕ, з огляду на те, що кожен континент має певні квоти, місце Ірану мають зайняти Ірак, а ОАЕ мають грати "стики". Однак корумпована ФІФА може вигадати що завгодно!
Ответить
+5
ivankondrat96
Я особливо не здивуюсь, якщо захочуть туди кацапів протягнути. Принаймні заяви такі точно будуть
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Oleg_Yurchenko
А шо таке? Спорт же внє палітікі. Чи щось сталось?
Ответить
+2
----
На...й, на...й, кричали с украинского берега
Ответить
+1
Falko
У нас є карти )
Ответить
+1
Андрій Заліщук
А хто замість Ірану буде?
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
David Markovich
Якщо до того часу не стартоне повноцінна Третя світова, і ЧС таки відбудеться, то на ньому гарантовано будуть теракти. Ці мохамеднуті такий ляпас без уваги не залишать.
Ответить
0
DK2025
На болотах подняли невообразимый вой. Сейчас инфантильному будут отгружать сундук бабла или золота - чтобы, невзирая на все зверства рашки их без всякого отбора к трамппапульке подкинули
Ответить
0
Паша Мех
Думаю и надеюсь до старта ЧМ, ситуация поменяется и они будут принимать участие на ЧМ.
Ответить
-1
Vince Mesk
И сразу лаптеногие самовары подтянулись минусовать . Скоро этих терпил с интернете уже выкинуть, будут в своём только говне копаться друг друга мочить 
Ответить
-1
Mark4854590
Не знаю, що вирішить ФІФА. Але мабуть логічно було б віддати путівку Іраку, як азійській збірній. Вони вже і так у фіналі плейоф. А Суринам та Болівія розіграють путівку
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Сказки ДАмбаса
Суркис мешает банану, а Трамп ирану - этот самьій как его... Волюнтаризм)
Ответить
-2
Egoist
Пафосную та потужную динамочку на ЧМ☝️
Ответить
-3
New Zelander
Логічно було б віддати Україні путівку на ЧМ - за те що Іран її атакував своїми дронами і вбив багато українців. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
AlexDSan
Ой да ладно. За місяць буде інший, проамериканський, уряд і рішення зміниться кардинально.
Ответить
-5
Денис Брегін
 о богі, о аллах всемогутній , яка ж втрата для світового футболу!
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
