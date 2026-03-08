Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Что случится, если Иран не сыграет на Чемпионате мира по футболу?
08 марта 2026, 01:07
ФОТО. Что случится, если Иран не сыграет на Чемпионате мира по футболу?

ESPN опубликовал актуальную информацию по ситуации Ирана

ФОТО. Что случится, если Иран не сыграет на Чемпионате мира по футболу?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана по футболу

Сборная Ирана уже квалифицировалась на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Однако после заявления президента США Дональда Трампа о совместных военных операциях США и Израиля против Ирана появилась неопределенность относительно участия команды в турнире.

Конфликт уже привел к гибели иранского лидера Али Хаменеи в результате авиаударов по Тегерану и вызвал ответные ракетные атаки со стороны Ирана.

Иран должен сыграть в группе G против Новой Зеландии, Бельгии и Египта на стадионах «СоФай Стэдиум» и «Люмен Филд» в США.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж признал, что пока неизвестно, сможет ли команда участвовать в турнире. Среди возможных сценариев – политический бойкот, отказ из-за безопасности или ограничения со стороны правительства США.

Если Иран не сможет сыграть на турнире, ФИФА может изменить формат группы или заменить сборную другой командой. Возможным кандидатом считается Ирак, который участвует в межконтинентальном плей-офф.

Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня матчем Мексика – ЮАР на стадионе «Эстадио Ацтека» в Мехико.

