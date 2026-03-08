ФОТО. Что случится, если Иран не сыграет на Чемпионате мира по футболу?

Сборная Ирана уже квалифицировалась на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Однако после заявления президента США Дональда Трампа о совместных военных операциях США и Израиля против Ирана появилась неопределенность относительно участия команды в турнире.

Конфликт уже привел к гибели иранского лидера Али Хаменеи в результате авиаударов по Тегерану и вызвал ответные ракетные атаки со стороны Ирана.

Иран должен сыграть в группе G против Новой Зеландии, Бельгии и Египта на стадионах «СоФай Стэдиум» и «Люмен Филд» в США.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж признал, что пока неизвестно, сможет ли команда участвовать в турнире. Среди возможных сценариев – политический бойкот, отказ из-за безопасности или ограничения со стороны правительства США.

Если Иран не сможет сыграть на турнире, ФИФА может изменить формат группы или заменить сборную другой командой. Возможным кандидатом считается Ирак, который участвует в межконтинентальном плей-офф.

Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня матчем Мексика – ЮАР на стадионе «Эстадио Ацтека» в Мехико.