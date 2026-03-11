ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо подписал контракт с другим клубом УПЛ
Валентин Рубчинский стал игроком львовских «Карпат»
Львовские Карпаты официально объявили о подписании украинского полузащитника Валентина Рубчинского. Об этом пишет клубная пресс-служба «львов».
«Желаем Валентину удачных выступлений в новой команде», – пишет пресс-служба Динамо.
По официальной информации, 24-летний полузащитник «Динамо» Валентин Рубчинский продолжит свою карьеру в составе львовских «Карпат».За команду из города Льва динамовец будет выступать на правах аренды, срок которой рассчитан до завершения нынешнего сезона
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рубчинский провел всего два матча за киевское Динамо. Еще три игры Валентин провел за бело-синих в розыгрыше Лиги конференций.
