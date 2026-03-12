Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло клуб для игрока, не входившего в планы Костюка
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 00:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло клуб для игрока, не входившего в планы Костюка

Самба Диалло присоединиться ко львовскому «Руху», где будет выступать на правах аренды

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло клуб для игрока, не входившего в планы Костюка
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самба Диалло.

В расположении «Руха» 23-летний сенегалец будет находиться до завершения нынешней кампании. Легионер не смог закрепиться в первой команде «бело-синих» и не входил в планы главного тренера Игоря Костюка.

Прошлый сезон Самба провел в чемпионате Израиля, где на правах аренды защищал цвета ФК «Хапоэль» Иерусалим. В активе вингера – 19 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Диалло был одним из лидеров Динамо U-19, но не сумел завоевать место в стартовом составе первой команде и быстро потерял доверие бывшего главного тренера Александра Шовковского.

Динамо Киев Рух Львов Самба Диалло Игорь Костюк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
