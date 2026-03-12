ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло клуб для игрока, не входившего в планы Костюка

Футбольные клубы «Динамо» и «Рух» договорились о переходе во львовский клуб на правах аренды сенегальского вингера «бело-синих» Самба Диалло.

В расположении «Руха» 23-летний сенегалец будет находиться до завершения нынешней кампании. Легионер не смог закрепиться в первой команде «бело-синих» и не входил в планы главного тренера Игоря Костюка.

Прошлый сезон Самба провел в чемпионате Израиля, где на правах аренды защищал цвета ФК «Хапоэль» Иерусалим. В активе вингера – 19 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Диалло был одним из лидеров Динамо U-19, но не сумел завоевать место в стартовом составе первой команде и быстро потерял доверие бывшего главного тренера Александра Шовковского.