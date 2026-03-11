Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами

Худшие прогнозы относительно травмы Николая Матвиенко подтвердились. Защитник пропустит ближайшие важные матчи из-за повреждения, сообщает Игорь Бурбас.

Капитан «Шахтера» получил травму икроножной мышцы во время тренировочного процесса. После медицинского обследования врачи определили срок восстановления примерно в три недели.

Таким образом, 29-летний защитник не поможет «горнякам» в поединках против «Леха» Познань, а также пропустит матч Украинской Премьер-лиги против «Металлиста» 1925.

Кроме того, Матвиенко не сыграет и за сборную Украины по футболу в решающих стыковых матчах отбора на чемпионат мира под руководством Сергея Реброва.