Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Матвиенко получил травму
Худшие прогнозы относительно травмы Николая Матвиенко подтвердились. Защитник пропустит ближайшие важные матчи из-за повреждения, сообщает Игорь Бурбас.
Капитан «Шахтера» получил травму икроножной мышцы во время тренировочного процесса. После медицинского обследования врачи определили срок восстановления примерно в три недели.
Таким образом, 29-летний защитник не поможет «горнякам» в поединках против «Леха» Познань, а также пропустит матч Украинской Премьер-лиги против «Металлиста» 1925.
Кроме того, Матвиенко не сыграет и за сборную Украины по футболу в решающих стыковых матчах отбора на чемпионат мира под руководством Сергея Реброва.
