  4. Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11 марта 2026, 17:32 | Обновлено 11 марта 2026, 17:46
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами

Матвиенко получил травму

11 марта 2026, 17:32 | Обновлено 11 марта 2026, 17:46
16 Comments
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Худшие прогнозы относительно травмы Николая Матвиенко подтвердились. Защитник пропустит ближайшие важные матчи из-за повреждения, сообщает Игорь Бурбас.

Капитан «Шахтера» получил травму икроножной мышцы во время тренировочного процесса. После медицинского обследования врачи определили срок восстановления примерно в три недели.

Таким образом, 29-летний защитник не поможет «горнякам» в поединках против «Леха» Познань, а также пропустит матч Украинской Премьер-лиги против «Металлиста» 1925.

Кроме того, Матвиенко не сыграет и за сборную Украины по футболу в решающих стыковых матчах отбора на чемпионат мира под руководством Сергея Реброва.

Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VadyaMetal
Та це не жахливі новини, а чудові!!! Коля-привоз хай одужує, але в збірній його не треба.
Ответить
+13
VadyaMetal
Більше всіх жахнувся "талановитий журналіст" Олійченко. 
Ответить
+10
DK1970
Чудові новини для збірної! Це не втрата а можливість підсилити команду іншим гравцем...
Ответить
+7
AK.228
Ужасная😂😂
Ответить
+4
Footballka
Неймовірно Слово жахливі треба було взяти в лапки. 
Ответить
+3
Джеk
Ура!!!!! 
Ответить
+1
Джеk
Любителя жириновского ещё куда то деть
Ответить
0
Remark
Шанси у збірної України на прохід збільшилися.
Ответить
0
Джеk
Нада ещё заразить двух бондарей и все все шиколаде будет
Ответить
0
TarasTaras94
Я б так не радів як деякі. Так, Микола останні років в збірній дуже нестабільний, але це все рівно більш надійно ніж буде грати дебютант чи інший гравець з невеликим досвідом таких матчів. 
Ответить
0
❤️🍓
Возвращайся сильнее, Кэп🫡
Пусть матчи с Лехом и Швецией станут для ребят дополнительной мотивацией победить для своего лидера👊
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
vbrjkf
Матвієнко вирішив "відкосити" в лазареті. Видно щось відчуває недобре...  
Ответить
-6
AK.228
Жесть 
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
