А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами

Перед стыковыми матчами сборная Украины может остаться без одного из ключевых защитников.

Как сообщает ТаТоТаке, Николай Матвиенко пропустил вчерашнюю тренировку донецкого «Шахтера» из-за травмы. Предварительно речь идет о повреждении сухожилия, а точный диагноз станет известен после детального медицинского обследования.

В худшем случае 29-летний центральный защитник, который является капитаном сборной Украины, может выбыть до месяца. В самом оптимистичном варианте его шансы принять участие в матче со сборной Швеции 26 марта оценивают как 50 на 50.