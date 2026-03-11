Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  А кто сыграет? Капитан сборной Украины может пропустить матч со шведами
Сборная УКРАИНЫ
11 марта 2026, 10:55 | Обновлено 11 марта 2026, 11:21
1373
4

Матвиенко может пропустить около месяца

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Перед стыковыми матчами сборная Украины может остаться без одного из ключевых защитников.

Как сообщает ТаТоТаке, Николай Матвиенко пропустил вчерашнюю тренировку донецкого «Шахтера» из-за травмы. Предварительно речь идет о повреждении сухожилия, а точный диагноз станет известен после детального медицинского обследования.

В худшем случае 29-летний центральный защитник, который является капитаном сборной Украины, может выбыть до месяца. В самом оптимистичном варианте его шансы принять участие в матче со сборной Швеции 26 марта оценивают как 50 на 50.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Сообщить об ошибке

avk2307
подивимся у грі з Лєхом  яка в нього травма.
Там точно буде видно  ...
Механік
А він потрібний в збірній ?
GloryUkraine
Невже молитви таки спрацювали?
DK2025
Потеря Коли привоза не является потерей
