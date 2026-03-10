Защитник MLS будет конкурировать с Забарным и Матвиенко в составе сборной
Александр Сваток поделился мнением о предстоящем поединке Украины против Швеции
Выступающий в Major League Soccer защитник «Остина» Александр Сваток поделился мнением о конкуренции с Николаем Матвиенко и Ильей Забарным в составе сборной Украины, а также оценил перспективы «сине-желтых» в игре против Швеции:
– Как оцениваете конкуренцию в центре защиты сборной Украины, где кроме вас играют Забарный и Матвиенко?
– Конкуренция очень высокая. На моей позиции выступает много сильных футболистов, что заставляет еще больше работать и прогрессировать.
– Уже совсем скоро Украина встретится со Швецией в стыковом матче ЧМ-2026. Что является основным барьером для выхода на чемпионат мира?
– Сложно сказать. Все зависит от нас самих. Нужно хорошо подготовиться к матчам, разобрать соперников и главное, чтобы все футболисты приехали в лагерь сборной в оптимальной форме.
– Повлияет ли на игру против Швеции отсутствие Довбика и Зинченко из-за травм?
– Конечно, лидеры важны как на поле, так и в раздевалке. Однако у нас есть другие игроки, которые способны проявить себя и взять ответственность.
– Не было ли у вас опасений, что из-за выступлений за океаном вас могут меньше замечать тренеры сборной?
– Нет, таких мыслей не возникало. Я прекрасно понимаю: главное – быть в хорошей форме и иметь стабильную игровую практику, – признался Сваток.
В составе «Остина» 31-летний защитник провел 43 матча, в которых забил один гол. Цвета американской команды Александр защищает с июля 2024 года.
В активе Сватка – 11 матчей в футболке сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Орехов уверен, что защитник киевского клуба Кристиан Биловар даже не пытался сыграть в мяч
Поединок состоится 10 марта и начнется в 19:45 по Киеву