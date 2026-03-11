Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча против Леха
Лига конференций
11 марта 2026, 23:37 | Обновлено 11 марта 2026, 23:43
Горняки 12 марта сыграют поединок 1/8 финала Лиги конференций

ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» вечером 11 марта опробовали поле «Познань Стедиум», которое будет принимать игру Лиги конференций с польским «Лехом».

Согласно регламенту УЕФА, стартовые 15 минут тренировки «оранжево-черных» были открытыми для представителей медиа, которые увидели разминку подопечных Арды Турана и работу игроков с мячом в общем квадрате.

После этого занятие продолжилось уже без присутствия СМИ: команда отработала удержание мяча, пасинг, игровые упражнения и удары по воротам. Всего сессия длилась около 1 часа.

Первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА «Лех» – «Шахтер» состоится на «Познань Стедиум» в Познани (Польша) в четверг, 12 марта, в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер Донецк Арда Туран Лех Познань тренировка Лига конференций Лех - Шахтер фото видео выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
