Лига Чемпионов
Будё-Глимт
11.03.2026 22:00 – FT 3 : 0
Спортинг Лиссабон
Лига чемпионов
11 марта 2026, 23:55 | Обновлено 11 марта 2026, 23:56
12

Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг

Норвежцы переиграли львов 3:0, оформив комфортный гадикап перед ответным матчем

Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский Буде-Глимт разгромно выиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 у Спортинга.

Встреча прошла на стадионе Аспмира в городе Буде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 3:0

Голы: Фет, 32 (пен.), Бломберг, 45+1, Хег, 71

Спортинг Лиссабон Буде-Глимт Лига чемпионов пенальти Каспер Хег
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Dynamo1927
Это только первый тайм дуэли. Португалии всё может быть как и ЛЧ непредсказуемый турнир. Но всё-таки мои поздравления Будё Глимт с уверенной победой. Молодцы!
+2
Der Gartenzwerg
Напевно в Спортінгу  після жеребкування думали, що їм подфартило 
+2
Oliynuk_sport
Браво Буде-Глімт!
+1
T-800
Хайкин сейчас почти эмвипи турнира
0
Перший Серед Рівних в бані
С самого детства за Будё/Глимт
-1
❤️🍓
Разбили врагов Бенфики, что не может не радовать. Браво🇳🇴🇳🇴🇳🇴
-2
Перший Серед Рівних в бані
Клоуны португальские.
-2
Перший Серед Рівних в бані
Как эти клоуны попали в первую восьмерку этапа лиги?
-3
New Zelander
Щось мені здається, що без чаклунства тут не обходиться. На Буде Глімт працюють якісь дуже потужні маги. 
-4
