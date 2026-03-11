11.03.2026 22:00 – FT 3 : 0
831
12
Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг
Норвежцы переиграли львов 3:0, оформив комфортный гадикап перед ответным матчем
Норвежский Буде-Глимт разгромно выиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 у Спортинга.
Встреча прошла на стадионе Аспмира в городе Буде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 11 марта
Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 3:0
Голы: Фет, 32 (пен.), Бломберг, 45+1, Хег, 71
Комментарии 12
Это только первый тайм дуэли. Португалии всё может быть как и ЛЧ непредсказуемый турнир. Но всё-таки мои поздравления Будё Глимт с уверенной победой. Молодцы!
Напевно в Спортінгу після жеребкування думали, що їм подфартило
Браво Буде-Глімт!
Хайкин сейчас почти эмвипи турнира
С самого детства за Будё/Глимт
Разбили врагов Бенфики, что не может не радовать. Браво🇳🇴🇳🇴🇳🇴
Клоуны португальские.
Как эти клоуны попали в первую восьмерку этапа лиги?
Щось мені здається, що без чаклунства тут не обходиться. На Буде Глімт працюють якісь дуже потужні маги.
