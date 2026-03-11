Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг

Норвежский Буде-Глимт разгромно выиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 у Спортинга.

Встреча прошла на стадионе Аспмира в городе Буде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 3:0

Голы: Фет, 32 (пен.), Бломберг, 45+1, Хег, 71