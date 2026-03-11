Будё-Глимт

11 марта на Аспмира пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Буде-Глимт встретится с Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Буде-Глимт

Команда стала в чем-то заложником своих международных успехов в 2025-м году. Ведь весной она дошла до полуфинала Лиги Европы, с лета начали играть в нынешнем турнире. В итоге на внутренней арене, в Элитсерии, не смогли снова сохранить титул - отдали первое место Викингу.

Казалось, что в итоге получилась классическая гонка за двумя зайцами. Да, норвежцы впервые прошли квалификацию Лиги чемпионов. Но в основном раунде у них было к концу 2025-го года только три ничьи. И никто не верил, что без игровой практики что-то выйдет потом. Но сейчас подопечные Кнутсена точно стали главной сенсацией турнира. Сначала в январе обыграли Манчестер Сити и Атлетико. А в 1/16 дважды победили финалиста прошлого цикла - опытнейший Интер!

Спортинг Лиссабон

Клуб в прошлом сезоне смог подтвердить статус сильнейшего на родине, оформив золотой дубль. Но после паузы, за которую был продан ключевой бомбардир, Дьекереш, начали с поражения в Суперкубке Бенфике. Потом, в январе, и вовсе допустили болезненную осечку со скромной Виторией Гимараэш в Кубке Лиги. Да и в Примейре отстают от Порту. Зато недавно обыграли его в кубке.

При этом в Лиге чемпионов португальцы оказались неожиданно успешны. Выиграв пять раз, в том числе, в январе, у ПСЖ и Атлетика, португальцы сумели расположиться в восьмерке лучших - максимальный результат из всех представителей не топ-турниров в главном еврокубке. Который позволил отправиться прямо в 1/8 финала Лиги чемпионов, пропустив матчи в феврале.

Статистика личных встреч

За полярным кругом команды проведут первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут у соперников будут практически идентичные шансы взять победу. Скучать точно не придется - ставим на то, что в итоге в поединке будет оформлено тотал больше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 1,65).