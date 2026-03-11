Будё-Глимт

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Спортинг (Португалия).

Поединок пройдет на арене Аспмира в Буде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ответный матч состоится 17 марта в 19:45 по киевскому времени.

Буде-Глимт – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

