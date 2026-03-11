Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
11.03.2026 22:00 - : -
Спортинг Лиссабон
Лига чемпионов
Буде-Глимт – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый матч 1/8 финала ЛЧ начнется в 22:00

Буде-Глимт – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Спортинг (Португалия).

Поединок пройдет на арене Аспмира в Буде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 17 марта в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Буде-Глимт – Спортинг
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.44 для Буде-Глимта и 2.92 для Спортинга. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Спортинг Лиссабон Буде-Глимт Лига чемпионов смотреть онлайн
