Будё-Глимт

Буде-Глимт – Спортинг – 3:0. Сказочный разгром в Норвегии. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26
11 марта Буде-Глимт переиграл Спортинг Лиссабон в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Норвежская команда разгромила соперников со счетом 3:0. Голы забили Сондре Фет (пенальти), Уле Бломберг и Каспер Хег.
Вторая игра между Спортингом и Буде-Глимт запланирована на 17 число в Лиссабоне.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 11 марта
Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 3:0
Голы: Фет, 32 (пен.), Бломберг, 45+1, Хег, 71
Видеообзор матча
События матча
