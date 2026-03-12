Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт – Спортинг – 3:0. Сказочный разгром в Норвегии. Видео голов
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
11.03.2026 22:00 – FT 3 : 0
Спортинг Лиссабон
Лига чемпионов
12 марта 2026, 03:03 |
54
0

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта Буде-Глимт переиграл Спортинг Лиссабон в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Норвежская команда разгромила соперников со счетом 3:0. Голы забили Сондре Фет (пенальти), Уле Бломберг и Каспер Хег.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая игра между Спортингом и Буде-Глимт запланирована на 17 число в Лиссабоне.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 3:0

Голы: Фет, 32 (пен.), Бломберг, 45+1, Хег, 71

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт), асcист Йенс Петтер Хауге.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Оле Бломберг (Будё-Глимт), асcист Йенс Петтер Хауге.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Сондре Фет (Будё-Глимт).
Росеньор нашел виновного в поражении Челси от ПСЖ в ЛЧ
Вышел на 62-й – и зажег: Назван лучший игрок матча ПСЖ – Челси
Винисиус превзошел исторический рекорд Роналду в Лиге чемпионов
