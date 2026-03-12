Будё-Глимт

11 марта Буде-Глимт переиграл Спортинг Лиссабон в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Норвежская команда разгромила соперников со счетом 3:0. Голы забили Сондре Фет (пенальти), Уле Бломберг и Каспер Хег.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая игра между Спортингом и Буде-Глимт запланирована на 17 число в Лиссабоне.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия) – 3:0

Голы: Фет, 32 (пен.), Бломберг, 45+1, Хег, 71

Видеообзор матча