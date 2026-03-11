Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 марта 2026, 23:54 | Обновлено 12 марта 2026, 00:25
8

Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити

Манчестер Сити без шансов проигрывает Реалу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити
ФК Реал Мадрид

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на своём «Сантьяго Бернабеу» принимал «Манчестер Сити». Игра началась осторожно: команды обменялись несколькими ударами, которые особой опасности не несли. Гости больше владели мячом и пытались действовать через левый фланг, где активным был Доку, создавая острые моменты и опасные прострелы. Первый гол стал неожиданностью. Куртуа невероятным пасом ногой отправил мяч на Вальверде, который принял его и вышел один на один с Доннарумой, переиграв голкипера и забив в пустые ворота. Этот момент стал переломным – «Реал» после гола стал играть гораздо агрессивнее, пошёл в высокий прессинг и начал диктовать темп.

Менее чем через 10 минут Винисиус развернул атаку на левом фланге, сместился в центр и отдал точный пас Вальверде, который вошёл в штрафную и пробил в дальний угол – 2:0. В конце первого тайма Браим Диас отдал тонкий пас, Вальверде обыграл защитника и вторым касанием забил третий мяч. Первый тайм закончился 3:0, и игроки «Реала» были в настоящем эйфорическом состоянии, тогда как «Сити» ушёл на перерыв шокированным.

Во втором тайме «Манчестер Сити» больше контролировал мяч, но острых моментов не создавал. «Реал» отвечал контратаками, и одна из них завершилась падением Винисиуса в штрафной. Мадридцы получили шанс забить четвёртый мяч с пенальти. Сам Винисиус взял на себя ответственность пробить, но Доннарума отразил мяч, спасая команду от ещё более крупного разгрома. Этот эпизод немного снизил темп игры, но психологически «Реал» всё равно оставался уверенным и опасным.

Единственный острый момент для «Манчестер Сити» во втором тайме случился, когда Питарч ошибся в собственной штрафной, а О’Райли пробил в касание – Куртуа невероятным сейвом спас ворота.

Итог матча – 3:0 в пользу «Реала».

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч

«Реал» – «Манчестер Сити» – 3:0

Голы: Вальверде, 20, 27, 42.

Незабитый пенальти: Винисус, 57.

Предупреждения: Доннарума, 56, Айт-Нури, 82.

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдигер, Менди (Гарсия, 46), Хейсен, Вальверде, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер (Камавинга, 70), Питарч (Мануэль Анхель, 76), Диас (Мастантуоно, 76).

Запасные: Лунин, Фран Гарсия, Фран Гонсалес, Мастантуоно, Карвахаль, Диего Агуадо, Камавинга, Сестеро, Гонсало, Мануэль Анхель, Асенсио, Паласиос.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Диаш, Гехи, О'Райли, Хусанов, Силва (Айт-Нури, 70), Родри, Доку, Савио (Рейндерс, 46), Семеньо (Шерки, 70), Холанд (Мармуш, 82).

Запасные: Траффорд, Беттинелли, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Шерки, Нико, Айт-Нури, Нуньес, Фоден, Аллейне.

Арбитр: Маурицио Мариани (Рим, Италия)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид)

Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
