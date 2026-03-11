Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
11.03.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Лига чемпионов
11 марта 2026, 09:53 | Обновлено 11 марта 2026, 09:55
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
УЕФА

В среду, 11 марта, в 22:00 мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эти команды уже не раз пересекались в плей-офф турнира, и их встречи всегда дарят болельщикам яркий, зрелищный футбол, поэтому новое противостояние грандов Европы вызывает большой интерес.

На этот раз ситуация для мадридцев складывается довольно непросто. Команду накрыла серьезная эпидемия травм – матч пропустят ключевые звезды, включая Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Родриго, а также еще несколько игроков основной обоймы. К тому же «Реал» подходит к игре не в лучшей форме: в последних турах Ла Лиги команда уступила «Хетафе» и «Осасуне», из-за чего позволила «Барселоне» оторваться в турнирной таблице на четыре очка.

На фоне этих проблем «Манчестер Сити» выглядит более стабильным и уверенным. Команда Пепа Гвардиолы подходит к матчу без серьезных кадровых потерь и на хорошей беспроигрышной серии. Поэтому даже на «Сантьяго Бернабеу» мадридцам будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат в этом громком европейском противостоянии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
11 марта 2026 -
22:00
Манчестер Сити
