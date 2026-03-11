Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В среду, 11 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка было запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе «сливочных».
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:0 (обновляется)
Голы: Вальверде, 20, 27, 42.
ГОЛ! Вальверде, 1:0, 20 мин!
ГОЛ! Вальверде, 2:0, 27 мин!
ГОЛ! Вальверде, 3:0, 42 мин!
