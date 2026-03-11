Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 марта 2026, 22:53 |
0

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка было запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе «сливочных».

Лига чемпионов. 1/8 финала.

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:0 (обновляется)
Голы: Вальверде, 20, 27, 42.

ГОЛ! Вальверде, 1:0, 20 мин!

ГОЛ! Вальверде, 2:0, 27 мин!

ГОЛ! Вальверде, 3:0, 42 мин!

Трансляция матча

По теме:
ВИДЕО. Фантастика от Вальверде. Ман Сити горит 0:3 в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Гюсто поразил ворота Сафонова и сделал счет 1:1 в матче ПСЖ – Челси
ВИДЕО. Реал забил дважды в ворота Ман Сити. Куртуа принял участие в голе
