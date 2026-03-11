11 марта на Сантьяго Бернабеу пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал Мадрид встретится с Манчестер Сити. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда последний год с небольшим сталкивается с постоянными проблемами. Еще с Анчелотти был ранний вылет от Арсенала в прошлой Лиге чемпионов, а на внутренней арене - поражения Барселоне. Хаби Алонсо убрали после полугода работы - поводом стало поражение тем же каталонцам в Суперкубке Испании. Ну, а в активе у Арбелоа - поражение скромнейшему Альбасете в Копе дель Рей (запоминающийся дебют у экс-защитника), а в Примере, запрыгнув в феврале на первое место, снова отстают на четыре очка от главного врага.

В Лиге чемпионов тоже не все проходило гладко. В крайнем туре основного раунда испанцы уступили 2:4 Бенфике (с памятным голом Трубина на 90+ минуте), из-за чего пришлось играть в феврале - и снова с португальцами. Их на этот раз обыграли дважды, с голами Винисиуса, и очередным скандалом вокруг него же.

Манчестер Сити

Клуб во многом похож на своего привычного соперника. Ведь и этот гранд тоже остался без трофеев в 2024/2025 - ограничился третьим местом в АПЛ и проиграл финал кубка Англии Кристал Пэлас. Сейчас на внутренней арене идет противостояние с Арсеналом. Его почти догнали в АПЛ, но после ничьей с Ноттингем Форест снова отставание выросло. Ну, а через пару недель эта пара на Уэмбли разыграет Кубок Лиги.

В Лиге чемпионов англичане оставили противоречивое впечатление. С одной стороны, были осечки: упустили победу в Монако и проиграли Байеру (0:2 дома) и Буде-Глимт. Но, с другой, победив в остальных матчах, команда отправилась напрямую в 1/8 финала.

Статистика личных встреч

В последние годы гранды постоянно пересекаются в плей-офф. В феврале прошлого года мадридцы победили дважды, но в декабре британцы выиграли 2:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Холланд и компания смогут снова победить. Но пока что поставим на нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).