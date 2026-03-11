ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана
Киевское «Динамо» подписало первого футболиста в зимнее трансферное окно.
Чемпион УПЛ включил в заявку на сезон 18-летнего нападающего Саване Усмана, имеющего опыт игры за сборную Мали U17. Пока неизвестно, на каких условиях игрок присоединился к киевлянам.
Еще в октябре игрока заметили в лагере киевлян, но позже весь информационный шум вокруг игрока утих.
О 18-летнем футболисте известно очень мало – он выступает за «Бамако», представляющий чемпионат Мали. Сильные стороны Саване – скорость, дриблинг и игра один на один.
