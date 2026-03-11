Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 21:57 | Обновлено 11 марта 2026, 22:21
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Саване

Киевское «Динамо» подписало первого футболиста в зимнее трансферное окно.

Чемпион УПЛ включил в заявку на сезон 18-летнего нападающего Саване Усмана, имеющего опыт игры за сборную Мали U17. Пока неизвестно, на каких условиях игрок присоединился к киевлянам.

Еще в октябре игрока заметили в лагере киевлян, но позже весь информационный шум вокруг игрока утих.

О 18-летнем футболисте известно очень мало – он выступает за «Бамако», представляющий чемпионат Мали. Сильные стороны Саване – скорость, дриблинг и игра один на один.

Динамо Киев трансферы сборная Мали по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
vasilichn
Ну и на#уй он сдался??? Для количества...
+4
vh
Знову блд ці голодні діти Африки 
+4
Dovbush
Аби не виявився років на 10-15 старшим. Діалло схожий не намолодого гравця, а на ветерана, якому вже давно пора на пенсію. Щоб і з цим так не сталось
+2
