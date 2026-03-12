Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Грузинский вираж. ПСЖ дожал Челси на своем поле
Лига Чемпионов
ПСЖ
11.03.2026 22:00 – FT 5 : 2
Челси
Лига чемпионов
12 марта 2026, 00:04 | Обновлено 12 марта 2026, 00:12
Грузинский вираж. ПСЖ дожал Челси на своем поле

Команда Энрике уверена в себе перед ответным матчем в Лондоне

Грузинский вираж. ПСЖ дожал Челси на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

ПСЖ – «Челси» - 5:2

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 – Гюсто, 28, Э. Фернандес, 57

Предупреждение: Кварацхелия, 86

ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Эрнандес, 78) – Баркола (Маюлю, 78), Дембеле (Ли Кан Ин, 69), Дуэ (Кварацхелия, 62).

«Челси»: Йоргенсен – Гюсто (Гарначо, 88), Фофана, Чалоба, Кукурелья – Джеймс, Кайседо – Палмер (Лавия, 83), Э. Фернандес, Нету – Жуан Педро (Делап, 83).

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания).

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж).

Удары (в створ) – 9 (8) : 9 (4)
Угловые – 2:3
Оффсайды – 2:2

ПСЖ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C


ПСЖ Челси Лига чемпионов ПСЖ - Челси отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
