Грузинский вираж. ПСЖ дожал Челси на своем поле
Команда Энрике уверена в себе перед ответным матчем в Лондоне
Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.
ПСЖ – «Челси» - 5:2
Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 – Гюсто, 28, Э. Фернандес, 57
Предупреждение: Кварацхелия, 86
ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Эрнандес, 78) – Баркола (Маюлю, 78), Дембеле (Ли Кан Ин, 69), Дуэ (Кварацхелия, 62).
«Челси»: Йоргенсен – Гюсто (Гарначо, 88), Фофана, Чалоба, Кукурелья – Джеймс, Кайседо – Палмер (Лавия, 83), Э. Фернандес, Нету – Жуан Педро (Делап, 83).
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания).
Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж).
Удары (в створ) – 9 (8) : 9 (4)
Угловые – 2:3
Оффсайды – 2:2
Температура: 13°C
