11 марта ПСЖ принял Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Команды провели поединок на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу парижан.

Дубль и ассист в этой игре оформил грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия.

Ответный матч между Челси и ПСЖ состоится 17 марта на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

ПСЖ (Франция) – Челси (Англия) – 5:2

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Хвича Кварацхелия, 86, 90+4 – Густо, 28, Энцо Фернандес, 57

Видеообзор матча