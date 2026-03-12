Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Челси – 5:2. Феерия в Париже и перформанс Хвичи. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
ПСЖ
11.03.2026 22:00 – FT 5 : 2
Челси
Лига чемпионов
12 марта 2026, 00:50 | Обновлено 12 марта 2026, 01:51
ПСЖ – Челси – 5:2. Феерия в Париже и перформанс Хвичи. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26

ПСЖ – Челси – 5:2. Феерия в Париже и перформанс Хвичи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта ПСЖ принял Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Команды провели поединок на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль и ассист в этой игре оформил грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия.

Ответный матч между Челси и ПСЖ состоится 17 марта на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

ПСЖ (Франция) – Челси (Англия) – 5:2

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Хвича Кварацхелия, 86, 90+4 – Густо, 28, Энцо Фернандес, 57

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Вильям Пачо.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ), асcист Хвича Кварацхелия.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси), асcист Педру Нету.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мало Гюсто (Челси), асcист Энцо Фернандес.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Жоау Невеш.
По теме:
ГВАРДИОЛА: «Качество нашей игры было не настолько плохим»
«У нас почти никто не верил»: Арбелоа раскрыл, как сломал план Гвардиолы
ФОТО. Вратарь Реала удивил поступком после матча Лиги чемпионов
ПСЖ Челси Лига чемпионов Брэдли Баркола Усман Дембеле Мало Гюсто Энцо Фернандес Витинья (ПСЖ) Хвича Кварацхелия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
