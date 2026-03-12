ПСЖ – Челси – 5:2. Феерия в Париже и перформанс Хвичи. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26
11 марта ПСЖ принял Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Команды провели поединок на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу парижан.
Дубль и ассист в этой игре оформил грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия.
Ответный матч между Челси и ПСЖ состоится 17 марта на арене Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 11 марта
ПСЖ (Франция) – Челси (Англия) – 5:2
Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Хвича Кварацхелия, 86, 90+4 – Густо, 28, Энцо Фернандес, 57
Видеообзор матча
События матча
