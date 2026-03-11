11 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, свою встречу проведут ПСЖ – Челси. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Французский гранд точно уже не повторит фантастический успех прошлого сезона, так как уже вылетел национального кубка. В других турнирах тоже не все однозначно, в чемпионате команда лидирует, но отрыв от ближайшего преследователя составляет всего одно очко.

В последнем туре чемпионата подопечные Луиса Энрике уступили на своем поле Монако со счетом 1:3, так интрига за чемпионство возродилась. Напомню парижане действующие победители Лиги чемпионов, они постараются защитить титул. Команда на предыдущем этапе прошла упомянутый Монако – 3:2 в гостях и 2:2 дома. Пока непросто складывается здесь карьера у украинского защитника Ильи Забарного, хотя своего игровое время он регулярно получает, его в основном используют в чемпионате. Двое футболистов не смогут помочь партнерам в данном противостоянии.

Челси

Лондонцы не могут похвастаться особой стабильностью в этом сезоне, хотя местами показывают футбол высокого уровня. В АПЛ команда идет пятой, отставание от первого квартета составляет три очка. Свой последний матч чемпионата Челси выиграл на выезде у прямого конкурента Астон Виллы – 4:1, прервав серию из трех встреч без побед в турнире.

«Синие» продолжают борьбу в Кубке Англии, где недавно оформили путевку в четвертьфинале, обыграв только в овертайме неуступчивый Рексхэм – 4:2. На основном этапе Лиги чемпионов команда финишировала на шестом месте, это позволило напрямую пробиться в 1/8 финала. У клуба семь кадровых потерь перед этим противостоянием.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, играли они с переменным успехом, последняя встреча состоялась в прошлом году, в финале клубного чемпионата мира, там Челси неожиданно выиграл 3:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.97 для ПСЖ и 3.98 для Челси. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Встречаются команды топ-уровня, хотя вероятность провала есть с обеих сторон. ПСЖ котируется фаворитом, что объясняется фактором своей арены, парижане не так часто играют, против соперников подобного уровня, хотя способны показать футбол высокого уровня. Ожидаю сложного матча, где немало будет зависеть от плана на игру и его реализации. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,55.