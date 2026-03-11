Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

ПСЖ – «Челси» - 2:1

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40 – Гюсто, 28

ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш, Витинья, Заир-Эмери – Баркола, Дембеле, Дуэ.

Запасные: Шевалье, Марин, Бералдо, Забарный, Кварацхелия, Рамуш, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Дро, Мбае.

«Челси»: Йоргенсен – Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья – Джеймс, Кайседо – Палмер, Э. Фернандес, Нету – Жуан Педро.

Запасные: Санчес, Меррик, Адарабиойо, Бадьяшиль, Делап, Сантос, Сарр, Гато, Ачимпонг, Гую, Лавия, Гарначо.

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания).

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж).

В среду, 11-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся французский «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Париже, на поле стадиона «Парк-де-Пренс», начало в 22:00.

Действующий обладатель трофея начинает свой путь в плей-офф. Хотя и в этот раз команда Луиса Энрике не смогла поместиться в топ-8 по итогам основного этапа. Но затем парижане выбили «Монако», а в прошлом сезоне аналогично пострадал «Брест». Сможет ли «Челси» сбить эту цепочку повторяющихся событий до того, как чемпионы Франции наберут обороты.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.97 для ПСЖ и 3.98 для Челси. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.