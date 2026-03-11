Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
ПСЖ
11.03.2026 22:00 – перерыв 2 : 1
Челси
Лига чемпионов
11 марта 2026, 21:57 | Обновлено 11 марта 2026, 22:50
ПСЖ – Челси. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ – Челси. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

ПСЖ – «Челси» - 2:1

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40 – Гюсто, 28

ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш, Витинья, Заир-Эмери – Баркола, Дембеле, Дуэ.

Запасные: Шевалье, Марин, Бералдо, Забарный, Кварацхелия, Рамуш, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Дро, Мбае.

«Челси»: Йоргенсен – Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья – Джеймс, Кайседо – Палмер, Э. Фернандес, Нету – Жуан Педро.

Запасные: Санчес, Меррик, Адарабиойо, Бадьяшиль, Делап, Сантос, Сарр, Гато, Ачимпонг, Гую, Лавия, Гарначо.

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания).

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж).

В среду, 11-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся французский «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Париже, на поле стадиона «Парк-де-Пренс», начало в 22:00.

Действующий обладатель трофея начинает свой путь в плей-офф. Хотя и в этот раз команда Луиса Энрике не смогла поместиться в топ-8 по итогам основного этапа. Но затем парижане выбили «Монако», а в прошлом сезоне аналогично пострадал «Брест». Сможет ли «Челси» сбить эту цепочку повторяющихся событий до того, как чемпионы Франции наберут обороты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
11 марта 2026 -
22:00
Челси
ПСЖ Челси Лига чемпионов ПСЖ - Челси текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Прибирач гівна
Люба модерація заблокуйте руснявого покидька Перший Серед Рівних В Бані , як і попередній його акаунт? Скільки ще можна читати дописи цієї руснявої потвори ?
Ответить
+7
avk2307
знову згадую спорт.юа  і заголовок що Забарний з Монако та Челсі без шансів зіграти
Ну тут правда на лавці поки що, але може і вийти
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
Обісцяний араміс підправив м"яч, що летів повз, в свої ворота) Але "Перший, що Сере в Рівному", може продовжувати на нього фапати)
Ответить
0
_ Moore
Попри Забарного в складі, попри лідерство в Л1, вважаю ПСЖ лузерами, які мають вилетіти з турніру саме від членслюків.. Я дивився матчі АПЛ (в  .ч. з-за участі Челсі); цікавився переглядом матчів ПСЖ і буду стверджувати, що в цьому сезоні ПСЖ - гівно; і це гівно - саме їхні проблеми.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Мої коментарі нічого і не порушують. А от "прибирач гівна" має бути заблокований. 
За адресне вживання слів "покидьок руснявий", "потвора", а також за свій нік і аватар. 
Ответить
-6
Перший Серед Рівних в бані
Так як матч мега важливий, то нашого супер-захисника не випустили, що само про себе усе говорить. Проти Гавра з Мецом з дна турнірки все було добре, а проти сильніших Монако і Ренна всі побачили рівень Забарного. 
При цьому Сафонов стоїть в воротах. Тому що його вини в пропущених голах практично не було. А вина Забарного була.
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних в бані
Все те, що я казав, виявилося правдою. Забарний винен в попередніх голах, Сафонов - ні. 
Ответить
-8
