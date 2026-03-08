Бенефис Супряги, шоу в Кубке Англии, успехи теннисисток, 7 место в эстафете

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 марта.

1A. Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос, забив четыре мяча

Команда Сергея Нагорняка одержала первую домашнюю победу в сезоне УПЛ

1B. Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса

Команды продолжили свои беспроигрышные серии в 2026 году

2A. Барселона в непростом матче одолела Атлетик. Отрыв от Реала составляет 4 очка

Каталонская команда победила со счетом 1:0

2B. Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте

Оба футболиста сборной Украины вышли в стартовом составе

3A. Дубль Мармуша. Ман Сити обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка

Матч 1/8 финала Кубка Англии завершился со счетом 3:1

3B. Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал Кубка

Канониры дожали Мансфилд Таун во втором тайме

3C. Чуда не произошло. Челси в овертаймах обыграл Рэксхем и прошел дальше

Матч 1/8 финала Кубка Англии завершился со счетом 4:2

4. Первая гонка сезона Формулы-1. Битва Мерседеса и Феррари

Мерседес оформил дубль, Феррари боролся на старте

5. Танцы на льду. Ирина Пидгайна и Артем Коваль завоевали бронзу юниорского ЧМ

Украинский дуэт занял третье место на мировом форуме в эстонском Таллинне

6A. Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Элина одержала непростую стартовую победу, выбив Лауру Зигемунд

6B. Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс

Марта в двух сетах одолела Тейлор Таунсенд в матче 1/32 финала в США

7A. Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову

Ангелина в двух сетах переиграла Катажину Каву в матче 1/2 финала

7B. Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи

В полуфинале турнира WTA 125 в Турции Александра переиграла Моюку Утидзиму

7C. Снигур вышла во второй финал подряд и поборется за трофей в Трнаве

В полуфинале турнира ITF W75 Дарья в двух сетах одолела Селин Неф

8A. Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете

Квартет украинцев финишировал седьмым в Контиолахти

8B. Украинки наблюдали. Симон выиграла на Кубке мира после успешной Олимпиады

Француженка воспользовалась ошибками соперниц в масс-старте

8C. Жюлья в игре, борьба шведок и неизменный подиум мужской эстафеты

Итоги субботних гонок в Контиолахти

9A. Чемпион в спринте. Украина получила первое золото Паралимпийских игр 2026

Тарас Радь в классе сидя в пара-биатлоне опередил двух представителей Китая

9B. Второе золото на Паралимпиаде. Двойной подиум: Кононова выиграла спринт

Бронзу в пара-биатлоне в классе стоя завоевала Людмила Ляшенко

9C. Украинский подиум! Сине-желтые сделали медальный хет-трик в пара-биатлоне

Топ-тройка: Александр Казик, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский

9D. Украина с 6 наградами захватила лидерство в медальном зачете Паралимпиады

Сине-желтая команда завоевала 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды

10. Олег Федор – первый трансферный риск Ротаня в тренерской карьере

Если хавбек не заиграет в Полесье, тренеру не удастся спрятаться от критики