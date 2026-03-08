Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 марта 2026, 11:23 | Обновлено 08 марта 2026, 12:00
Бенефис Супряги, шоу в Кубке Англии, успехи теннисисток, 7 место в эстафете

Главные новости за 7 марта на Sport.ua

Бенефис Супряги, шоу в Кубке Англии, успехи теннисисток, 7 место в эстафете
ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 марта.

1A. Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос, забив четыре мяча
Команда Сергея Нагорняка одержала первую домашнюю победу в сезоне УПЛ

1B. Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Команды продолжили свои беспроигрышные серии в 2026 году

2A. Барселона в непростом матче одолела Атлетик. Отрыв от Реала составляет 4 очка
Каталонская команда победила со счетом 1:0

2B. Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Оба футболиста сборной Украины вышли в стартовом составе

3A. Дубль Мармуша. Ман Сити обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка
Матч 1/8 финала Кубка Англии завершился со счетом 3:1

3B. Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал Кубка
Канониры дожали Мансфилд Таун во втором тайме

3C. Чуда не произошло. Челси в овертаймах обыграл Рэксхем и прошел дальше
Матч 1/8 финала Кубка Англии завершился со счетом 4:2

4. Первая гонка сезона Формулы-1. Битва Мерседеса и Феррари
Мерседес оформил дубль, Феррари боролся на старте

5. Танцы на льду. Ирина Пидгайна и Артем Коваль завоевали бронзу юниорского ЧМ
Украинский дуэт занял третье место на мировом форуме в эстонском Таллинне

6A. Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Элина одержала непростую стартовую победу, выбив Лауру Зигемунд

6B. Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс
Марта в двух сетах одолела Тейлор Таунсенд в матче 1/32 финала в США

7A. Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Ангелина в двух сетах переиграла Катажину Каву в матче 1/2 финала

7B. Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
В полуфинале турнира WTA 125 в Турции Александра переиграла Моюку Утидзиму

7C. Снигур вышла во второй финал подряд и поборется за трофей в Трнаве
В полуфинале турнира ITF W75 Дарья в двух сетах одолела Селин Неф

8A. Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Квартет украинцев финишировал седьмым в Контиолахти

8B. Украинки наблюдали. Симон выиграла на Кубке мира после успешной Олимпиады
Француженка воспользовалась ошибками соперниц в масс-старте

8C. Жюлья в игре, борьба шведок и неизменный подиум мужской эстафеты
Итоги субботних гонок в Контиолахти

9A. Чемпион в спринте. Украина получила первое золото Паралимпийских игр 2026
Тарас Радь в классе сидя в пара-биатлоне опередил двух представителей Китая

9B. Второе золото на Паралимпиаде. Двойной подиум: Кононова выиграла спринт
Бронзу в пара-биатлоне в классе стоя завоевала Людмила Ляшенко

9C. Украинский подиум! Сине-желтые сделали медальный хет-трик в пара-биатлоне
Топ-тройка: Александр Казик, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский

9D. Украина с 6 наградами захватила лидерство в медальном зачете Паралимпиады
Сине-желтая команда завоевала 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды

10. Олег Федор – первый трансферный риск Ротаня в тренерской карьере
Если хавбек не заиграет в Полесье, тренеру не удастся спрятаться от критики

