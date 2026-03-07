Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снигур вышла во второй финал подряд и поборется за трофей в Трнаве
ITF
07 марта 2026, 13:50
776
7

В полуфинале турнира ITF W75 Дарья в двух сетах одолела Селин Неф

7 Comments
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) вышла в финал турнира ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла Селин Неф (Швейцария, WTA 228).

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина) [2] – Селин Неф (Швейцария) – 6:4, 6:4

Это было второе очное противостояние соперниц. Дарья взяла реванш у Селин за поражение в 2023 году на кортах Порту.

Снигур продлила винстрик до девяти матчей и вышла во второй финал подряд. В феврале она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Оэйраше.

В решающем поединке 75-тысячника в Трнаве Дарья сыграет либо с Ханне Вандевинкель, либо с Эрикой Андреевой.

Дарья Снигур Селин Неф ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Олександр Кравченко
Молодець !Дуже незручна суперниця яка обігрувала Подрез ,Ястремську  Костюк ,Стародубцову і Снігур також .
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
pvd
Ви помітили? Українки тепер постійно тусуються по фіналах! Та й не лише по одній, а й парами! 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Sashamar
Надія Колб узяла парний титул W35 в Греції. Курча по зернятку 
Ответить
+2
dimando560
Якщо Даша виграє, наблизиться до сотні. А там і до основної сітки гранд слемів недалеко. 
Ответить
+2
Популярные новости
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
06.03.2026, 17:03 18
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 13
Биатлон
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 136
Футбол
Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
05.03.2026, 09:15 9
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
