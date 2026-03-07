Снигур вышла во второй финал подряд и поборется за трофей в Трнаве

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) вышла в финал турнира ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла Селин Неф (Швейцария, WTA 228).

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина) [2] – Селин Неф (Швейцария) – 6:4, 6:4

Это было второе очное противостояние соперниц. Дарья взяла реванш у Селин за поражение в 2023 году на кортах Порту.

Снигур продлила винстрик до девяти матчей и вышла во второй финал подряд. В феврале она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Оэйраше.

В решающем поединке 75-тысячника в Трнаве Дарья сыграет либо с Ханне Вандевинкель, либо с Эрикой Андреевой.