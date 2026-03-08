Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) вышла в третий раунд престижного хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Во втором круге украинка в трех сетах переиграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (WTA 55).
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала
Лаура Зигемунд (Германия) – Элина Свитолина (Украина) [9] – 6:7 (5:7), 6:4, 3:6
Свитолина и Зигемунд провели второе очное противостояние. В 2021 году Элина выиграла у Лауры на старте Олимпиады в Токио.
Свитолина в 12-й раз выступает на кортах Индиан-Уэллс. Ее личным рекордом является стадия 1/2 финала в 2019 году (поражение Бьянке Андрееску).
Свитолина сыграла 19-й матч в сезоне 2026 году и одержала 16-ю победу.
Следующей оппонеткой Элины будет американка Эшлин Крюгер (WTA 82), которая в Индиан-Уэллс уже успела выбить Магду Линетт и Людмилу Самсонову. Ровно год назад Свитолина одолела Крюгер во втором раунде на этих же кортах.
Помимо Элины, из украинок в 1/16 финала Индиан-Уэллс также прошла Марта Костюк, которая в своем стартовом поединке выиграла у Тейлор Таунсенд.
