  4. Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
WTA
08 марта 2026, 09:20 | Обновлено 08 марта 2026, 09:29
676
4

Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд

4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) вышла в третий раунд престижного хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором круге украинка в трех сетах переиграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (WTA 55).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Элина Свитолина (Украина) [9] – 6:7 (5:7), 6:4, 3:6

Свитолина и Зигемунд провели второе очное противостояние. В 2021 году Элина выиграла у Лауры на старте Олимпиады в Токио.

Свитолина в 12-й раз выступает на кортах Индиан-Уэллс. Ее личным рекордом является стадия 1/2 финала в 2019 году (поражение Бьянке Андрееску).

Свитолина сыграла 19-й матч в сезоне 2026 году и одержала 16-ю победу.

Следующей оппонеткой Элины будет американка Эшлин Крюгер (WTA 82), которая в Индиан-Уэллс уже успела выбить Магду Линетт и Людмилу Самсонову. Ровно год назад Свитолина одолела Крюгер во втором раунде на этих же кортах.

Помимо Элины, из украинок в 1/16 финала Индиан-Уэллс также прошла Марта Костюк, которая в своем стартовом поединке выиграла у Тейлор Таунсенд.

Элина Свитолина Лаура Зигемунд WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
Молодець!Але Елінв якась знесилена була.Важко далася перемога,з валідолом.
introvert
З перемогою усіх, нехай і вимученою. Від набагато більших проблем Еліну врятувала виключно подача, своя і чужа. На гру біля сітки без сліз не глянеш, якоїсь активності на задній лінії теж не спостерігається. Треба додавати - благо, сітка турніру дозволяє робити це поступово.
Марта виглядала сьогодні набагато краще, але в неї по курсу Риба.
Sashamar
Буває. Тут взагалі щось нестандартне коїться. Риба замість легкої перемоги відскочила, Джесс відскочила, Жасмін, Аманда також. Свьонтек з 1:5 врятувалася. Ось тепер і Еліна відскочила. А деякі і того не змогли.
 День відпочинку буде, а там подивимось.
