Стала известна возможная соперница Свитолиной в третьем раунде Индиан-Уэллс

82-я ракетка мира Эшлин Крюгер (США) выбила «нейтральную» 19-ю сеяную Людмилу Самсонову (WTA 19) во втором раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала Крюгер в трех сетах переиграла россиянку за 2 час и 27 минут – после проигранной первой партии Эшлин отыграла подачу на матчу в девятом гейме второго сета.

Помимо Самсоновой, Крюгер в Индиан-Уэллс также успела пройти Магду Линетт.

Следующей соперницей Эшлин может стать Элина Свитолина, если украинка в поединке второго круга одолеет Лауру Зигемунд.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Людмила Самсонова [19] – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 5:7, 2:6