  4. Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
07 марта 2026, 19:20 |
331
0

Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/32 финала начнется 8 марта ориентировочно в 06:00 по Киеву

Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

8 марта во втором круге Индиан Уэллс между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 9) и Лаура Зигемунд (WTA 55).

Встреча начнется в 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украина выдает мощный старт сезона, на ее счету полуфинал Открытого чемпионата Австралии, а также финал в Окленде, где удалось взять титул. В решающем матче в Дубае спортсменка уступила Джессике Пегуле. Такие высокие результаты позволили подняться в топ-10, что тоже добавляет уверенности.

В общей сложности Свитолина успела провести 18 матчей, в которых одержала 15 побед. Благодаря высокому посеву, на Индиан Уэллс теннисистка стартует со второго круга. Если удастся пройти немку, в следующем круге придется сыграть с победителем пары Самсонова – Крюгер.

Лаура Зигемунд

Буквально на днях немецкая теннисистка отпраздновала свой 38-й день рождения, в таком возрасте непросто играть на топ-уровне, особенно в затяжных матчах. В первом круге этого турнира Зигемунд одержала тяжелую победу над хорваткой Петрой Марчинко – 3:6, 6:3, 6:4, матч длился без малого три часа.

Пока спортсменка проводит не самый яркий сезон, всего две победы в шести матчах. Конечно, есть смысл думать об окончании карьеры, но списывать немку со счетов не стоит. Из-за слабых показателей, теннисистка в этом сезоне уже потеряла девять позиций в мировом рейтинге.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой пять лет назад на Олимпиаде, тогда матч длился больше трех часов и завершился тяжелой победы украинки 6:3, 5:7, 6:4.

Прогноз

Свитолина справедливо котируется фаворитом предстоящего матча, украинка идет выше в рейтинге, она младше, а главное, находится в лучшей форме. Опыта Зигемунд не занимать, хотя топ-игроком она никогда не была.

Я думаю, что украинка в таком матче должна владеть инициативой и уверенно проходить в следующий круг. Предлагаю поставить здесь на победу Элины с форой -5,5 геймов за, 1,6. Думаю, немке не будет просто восстановиться после тяжелого матча.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
08.03.2026 -
06:00
Лаура Зигемунд
Элина Свитолина Лаура Зигемунд WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
