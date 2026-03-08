Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс
WTA
08 марта 2026, 08:56 | Обновлено 08 марта 2026, 09:08
Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс

Марта в двух сетах одолела Тейлор Таунсенд в матче 1/32 финала тысячника в США

Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Тейлор Таунсенд (США, WTA 87) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [28] – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 6:2

Марта провела второе очное противостояние против Тейлор и одержала вторую победу. В 2024 году Костюк переиграла Таунсенд на пятисотнике в Аделаиде.

Марта сыграла первый матч за 1.5 месяца – 18 января украинка получила травму щиколотки в поединке первого раунда Australian Open против Эльзы Жакемо.

Костюк в шестой раз в карьере выступает на кортах Индиан-Уэллс. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2024 году (поражение Иге Свентек).

Следующей оппоненткой Марты будет третья ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан), которая во втором раунде выбила Хейли Баптист. Ранее Костюк четыре раза играла против Рыбакиной и выиграла одную очную встречу.

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
Молодець,з поверненням!
