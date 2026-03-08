Костюк вернулась после травмы и выиграла стартовый матч на Индиан-Уэллс
Марта в двух сетах одолела Тейлор Таунсенд в матче 1/32 финала тысячника в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Тейлор Таунсенд (США, WTA 87) за 1 час и 18 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [28] – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 6:2
Марта провела второе очное противостояние против Тейлор и одержала вторую победу. В 2024 году Костюк переиграла Таунсенд на пятисотнике в Аделаиде.
Марта сыграла первый матч за 1.5 месяца – 18 января украинка получила травму щиколотки в поединке первого раунда Australian Open против Эльзы Жакемо.
Костюк в шестой раз в карьере выступает на кортах Индиан-Уэллс. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2024 году (поражение Иге Свентек).
Следующей оппоненткой Марты будет третья ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан), которая во втором раунде выбила Хейли Баптист. Ранее Костюк четыре раза играла против Рыбакиной и выиграла одную очную встречу.
Видеообзор матча
