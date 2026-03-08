Определена потенциальная соперница Костюк в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Третья ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) и в следующем матче может встретиться с украинкой Мартой Костюк (WTA 28).

Рыбакина во втором раунде тысячника в Калифорнии в трех сетах переиграла представительницу США Хэйли Баптист (WTA 43) за 2 часа и 18 минут.

После проигранного второго сета Рыбакина позволила сопернице добраться до брейк-поинта в первом гейме третьего сета, но все же сумела уверенно взять решающую партию – 6:2.

Рыбакина одержала 13-ю победу в 2026 году. В январе она стала чемпионкой Australian Open.

Елена сыграет с Костюк в 1/16 финала, если украинка во втором круге пройдет Тейлор Таунсенд.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Хэйли Баптист (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 6:7 (5:7), 6:2, 2:6

Getty Images/Global Images Ukraine

