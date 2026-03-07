Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 марта 2026, 18:34 | Обновлено 07 марта 2026, 19:15
0

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/32 финала состоится в ночь на 8 марта и начнется в 03:00 по Киеву

Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

8 марта свою встречу второго круга на Индиан-Уэллс проведут Марта Костюк (WTA 28) и Тейлор Таунсенд (WTA 87).

Игра начнется в 03:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка возвращается на корт после болезненной травмы, а именно разрыв связок щиколотки, которою она получила в первом круге Открытого чемпионата Австралии, где уступила в трех сетах француженке Жакемо.

А ведь сезон Костюк начала мощно, сыграв в финале Брисбена, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, но на том турнире смогла пройти трех соперниц из топ-10. Полтора месяца Марта не выходила на корт, так что оценить ее форму сложно, здесь она начинает со второго круга. В случае успеха, украинка выходит на победителя пары Баптист – Рыбакина.

Тейлор Таунсенд

Американка фактически всю свою карьеру считалась крепким середняком. В этом году спортсменке исполнится 30 лет, хотя больших достижений у нее было. Таунсенд в текущем сезоне играла в одном финале, тогда в Остине она уступила землячке Стернс.

Индиан-Уэллс начался для спортсменки с квалификации, где она прошла Джоанну Гарленд из Тайваня - 6:4, 6:4, а после этого справилась с землячкой Акаша Урхобо – 6:0, 7:6. В первом круге основной сетки американка неожиданно легко одолела опытную чешку Марию Боузкову – 6:2, 6:1. Спортсменка сейчас находится в хорошей форме, она уже поднялась на 30 позиций в мировом рейтинге.

Личные встречи

Как показывает статистика, спортсменки пересекались всего раз, это было два года назад на турнире в Аделаиде, тогда Костюк выиграла в трех сетах – 6:3, 2:6, 6:4.

Прогноз

На бумаге украинка небольшой фаворит, в своей лучшей форме Марта действительно должна была бы проходить дальше. Главная интрига перед этой встречей – в какой форме сейчас Костюк, ведь полтора месяца простоя немалый срок.

Поскольку я ожидаю увидеть сложный матч, предлагаю поставить на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
08.03.2026 -
03:00
Тейлор Таунсенд
Марта Костюк Тейлор Таунсенд WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
