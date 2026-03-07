Чуда не произошло. Челси в овертаймах обыграл Рэксхем и прошел дальше в КА

В субботу, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Рэксхем» и «Челси».

Игра проходит в Рэксхеме на стадионе «Рейскорс Граунд» и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды гостей.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, поэтому победителя противостояния пришлось определять в овертаймах. «Рексхем» играл дополнительное время вдесятером из-за удаления Джорджа Добсона на 90+3-й минуте, и в том числе из-за этого не сумел продержаться до серии пенальти.

Интересно, что на 114-й минуте валлийский клуб, принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Мэттью Макконехи, сумел сравнять счет встречи, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта

Рэксхем – Челси – 2:4

Голы: Смит, 18, Дойл, 78 – Оконкво, 40 (автогол), Ачимпонг, 82, Гарначо, 96, Педро, 120+5

Удаление: Добсон, 90+3