Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чуда не произошло. Челси в овертаймах обыграл Рэксхем и прошел дальше в КА
Кубок Англии
Рексхэм
07.03.2026 19:45 – FT 2 : 4
Челси
Англия
07 марта 2026, 22:34 | Обновлено 07 марта 2026, 23:50
Чуда не произошло. Челси в овертаймах обыграл Рэксхем и прошел дальше в КА

Матч завершился со счетом 4:2

Чуда не произошло. Челси в овертаймах обыграл Рэксхем и прошел дальше в КА
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Рэксхем» и «Челси».

Игра проходит в Рэксхеме на стадионе «Рейскорс Граунд» и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, поэтому победителя противостояния пришлось определять в овертаймах. «Рексхем» играл дополнительное время вдесятером из-за удаления Джорджа Добсона на 90+3-й минуте, и в том числе из-за этого не сумел продержаться до серии пенальти.

Интересно, что на 114-й минуте валлийский клуб, принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Мэттью Макконехи, сумел сравнять счет встречи, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта
Рэксхем – Челси – 2:4
Голы: Смит, 18, Дойл, 78 – Оконкво, 40 (автогол), Ачимпонг, 82, Гарначо, 96, Педро, 120+5
Удаление: Добсон, 90+3

События матча

120’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Дариу Эссугу.
96’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Челси), асcист Дариу Эссугу.
90’ +3
George Dobson (Рексхэм) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Ачимпонг (Челси), асcист Андрей Сантос.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Callum Doyle (Рексхэм), асcист Джош Уиндасс.
40’
ГОЛ ! Автогол забил Arthur Okonkwo (Рексхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Sam Smith (Рексхэм), асcист Callum Doyle.
видео голов и обзор Алехандро Гарначо Кубок Англии по футболу удаление (красная карточка) автогол Рэксхем Челси Джош Ачимпонг Жоао Педро Жункейра
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
