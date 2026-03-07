Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рэксхем – Челси – 2:4. Голливудская перестрелка. Видео голов и обзор матча
Кубок Англии
Рексхэм
07.03.2026 19:45 – FT 2 : 4
Челси
Обзор Видео
Кубок Англии
Рэксхем – Челси – 2:4. Голливудская перестрелка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Кубка Англии

Рэксхем – Челси – 2:4. Голливудская перестрелка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 марта, «Рексем» и «Челси» сыграли матч 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча состоялась в Рексеме на стадионе «Рейскорс Граунд» и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Рексхэм», принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Мэттью Макконехи, едва не создал сенсацию, однако не сумел продержаться против «Челси» в дополнительное время.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта

Рексем – Челси – 2:4
Голы: Смит, 18, Дойл, 78 – Оконкво, 40 (автогол), Ачимпонг, 82, Гарначо, 96, Педро, 120+5
Удаление: Добсон, 90+3

Видеообзор матча

События матча

120’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Дариу Эссугу.
96’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Челси), асcист Дариу Эссугу.
90’ +3
George Dobson (Рексхэм) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Ачимпонг (Челси), асcист Андрей Сантос.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Callum Doyle (Рексхэм), асcист Джош Уиндасс.
40’
ГОЛ ! Автогол забил Arthur Okonkwo (Рексхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Sam Smith (Рексхэм), асcист Callum Doyle.
По теме:
Дубль Мармуша. Ман Сити обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка
Чуда не произошло. Челси в овертаймах обыграл Рэксхем и прошел дальше в КА
Украина – Испания – 1:3. Гол престижа от Овдийчук. Видео голов и обзор
Кубок Англии по футболу удаление (красная карточка) автогол Рэксхем Челси видео голов и обзор Жоао Педро Жункейра Алехандро Гарначо Джош Ачимпонг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
