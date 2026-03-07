Рэксхем – Челси – 2:4. Голливудская перестрелка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Кубка Англии
В субботу, 7 марта, «Рексем» и «Челси» сыграли матч 1/8 финала Кубка Англии.
Встреча состоялась в Рексеме на стадионе «Рейскорс Граунд» и завершилась победой гостей со счетом 4:2.
«Рексхэм», принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Мэттью Макконехи, едва не создал сенсацию, однако не сумел продержаться против «Челси» в дополнительное время.
Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта
Рексем – Челси – 2:4
Голы: Смит, 18, Дойл, 78 – Оконкво, 40 (автогол), Ачимпонг, 82, Гарначо, 96, Педро, 120+5
Удаление: Добсон, 90+3
Видеообзор матча
События матча
