В субботу, 7 марта, «Рексем» и «Челси» сыграли матч 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча состоялась в Рексеме на стадионе «Рейскорс Граунд» и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Рексхэм», принадлежащий голливудским актерам Райану Рейнольдсу и Мэттью Макконехи, едва не создал сенсацию, однако не сумел продержаться против «Челси» в дополнительное время.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта

Рексем – Челси – 2:4

Голы: Смит, 18, Дойл, 78 – Оконкво, 40 (автогол), Ачимпонг, 82, Гарначо, 96, Педро, 120+5

Удаление: Добсон, 90+3

Видеообзор матча