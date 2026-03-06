В субботу, 7 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Рексхэмом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Рексхэм

После нескольких повышений в дивизионе валлийская команда нацелилась уже даже на выход в Премьер-лигу. За 35 матчей Чемпионшипа «Рексхэму» удалось набрать 57 баллов, благодаря которым он находится на 6 месте турнирной таблицы, то есть в зоне плей-офф. И от 3-й, и от 7-й позиции клуб отделяет 4 балла.

На пути в 1/8 финала Кубка Англии коллектив Райана Рельнодса выбил «Ноттингем» и «Ипсвич».

Челси

Не самые стабильные результаты показывает «Чесли» в текущем сезоне. Тем не менее, после 29-го тура Премьер-лиги на балансе команды есть 48 зачетных пунктов, пока позволяют находиться на 5-й позиции турнирной таблицы. Столько же очков имеет «Ливерпуль» с 6-й ступени, а расстояние от топ-3 составляет 3 балла. В Кубке Англии лондонцы одолели «Чарльтон» и «Халл Сити»

В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их будет ждать противостояние с «ПСЖ».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх. Однако в 2023 и 2024 клубах встречались в рамках товарищеских матчей – 1 раз победил «Чесли», а другой поединок завершился вничью.

Интересные факты

В 5/6 предыдущих матчах «Челси» было забито больше 2.5 гола.

«Рексхэм» победил в 4/5 предыдущих матчах.

«Челси» одержал 6 побед за 8 предыдущих выездных поединков.

В 3/4 последних играх «Рексхэма» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

В последних играх коллективов было забито большое количество голов, поэтому я думаю, что эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.5 по линии БК betking).