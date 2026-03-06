Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рексхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Рексхэм
07.03.2026 19:45 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
06 марта 2026, 13:03 | Обновлено 06 марта 2026, 13:25
50
0

Рексхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 7 марта в 19:45 по Киеву

06 марта 2026, 13:03 | Обновлено 06 марта 2026, 13:25
50
0
Рексхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Челси

В субботу, 7 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Рексхэмом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Рексхэм

После нескольких повышений в дивизионе валлийская команда нацелилась уже даже на выход в Премьер-лигу. За 35 матчей Чемпионшипа «Рексхэму» удалось набрать 57 баллов, благодаря которым он находится на 6 месте турнирной таблицы, то есть в зоне плей-офф. И от 3-й, и от 7-й позиции клуб отделяет 4 балла.

На пути в 1/8 финала Кубка Англии коллектив Райана Рельнодса выбил «Ноттингем» и «Ипсвич».

Челси

Не самые стабильные результаты показывает «Чесли» в текущем сезоне. Тем не менее, после 29-го тура Премьер-лиги на балансе команды есть 48 зачетных пунктов, пока позволяют находиться на 5-й позиции турнирной таблицы. Столько же очков имеет «Ливерпуль» с 6-й ступени, а расстояние от топ-3 составляет 3 балла. В Кубке Англии лондонцы одолели «Чарльтон» и «Халл Сити»

В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их будет ждать противостояние с «ПСЖ».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх. Однако в 2023 и 2024 клубах встречались в рамках товарищеских матчей – 1 раз победил «Чесли», а другой поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • В 5/6 предыдущих матчах «Челси» было забито больше 2.5 гола.
  • «Рексхэм» победил в 4/5 предыдущих матчах.
  • «Челси» одержал 6 побед за 8 предыдущих выездных поединков.
  • В 3/4 последних играх «Рексхэма» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

В последних играх коллективов было забито большое количество голов, поэтому я думаю, что эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.5 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Рексхэм
7 марта 2026 -
19:45
Челси
Тотал больше 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Мансфилд – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Футбол | 05 марта 2026, 18:18 11
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика

Игорь Краснопир присоединится к команде Сергея Реброва, Матвей Пономаренко отправится в U-21

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
Футбол | 05 марта 2026, 13:21 19
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь

Александрия получила техническое поражение и штраф

ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Футбол | 06.03.2026, 07:35
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Футбол | 05.03.2026, 17:33
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины
Футбол | 06.03.2026, 11:41
Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины
Ребров ответил, будут ли футболисты ЛНЗ вызываться в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 22
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 17
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
04.03.2026, 13:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем