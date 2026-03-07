Кубок Англии07 марта 2026, 19:45 |
Рэксхем – Челси. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала Кубка Англии начнется 7 марта в 19:45 по киевскому времени
В субботу, 7 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Рэксхем» и «Челси».
Игра пройдет в Рэксхеме на стадионе «Рейскорс Граунд».
Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Рэксхем – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рэксхем – Челси
|
События матча
40’
ГОЛ ! Автогол забил Arthur Okonkwo (Рексхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Sam Smith (Рексхэм), асcист Callum Doyle.
