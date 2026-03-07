Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рэксхем – Челси. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Рексхэм
07.03.2026 19:45 – 51 1 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
07 марта 2026, 19:45 |
303
0

Рэксхем – Челси. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Кубка Англии начнется 7 марта в 19:45 по киевскому времени

07 марта 2026, 19:45 |
303
0
Рэксхем – Челси. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Рэксхем» и «Челси».

Игра пройдет в Рэксхеме на стадионе «Рейскорс Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Рэксхем – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рэксхем – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

40’
ГОЛ ! Автогол забил Arthur Okonkwo (Рексхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Sam Smith (Рексхэм), асcист Callum Doyle.
По теме:
Мансфилд – Арсенал – 1:2. Сенсация была близка. Видео голов и обзор матча
Микель АРТЕТА: «Такого в истории Арсенала не было. Горжусь»
Арсенал под руководством Артеты одержал рекордное количество побед в сезоне
Кубок Англии по футболу Челси Рэксхем смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07 марта 2026, 10:12 7
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией

Судаков возобновил полноценные тренировки

Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 07 марта 2026, 17:51 0
Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок 28-го тура Серии А начнется 7 марта в 21:45 по Киеву

Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футбол | 07.03.2026, 15:05
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07.03.2026, 07:02
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 31
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 12
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем