  4. Дубль Мармуша. Ман Сити обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка
Кубок Англии
Ньюкасл
07.03.2026 22:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Дубль Мармуша. Ман Сити обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка

Матч завершился со счетом 3:1

Дубль Мармуша. Ман Сити обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

В субботу, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 3:1 в пользу команды гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил египетский нападающий Омар Мармуш. Интересно, что дважды ему ассистировал Матеус Нунес.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Барнс, 18 – Савиньо, 39, Мармуш, 47, 65

Ньюкасл: Аарон Рамсдейл, Малик Тшау, Льюис Холл (Валентино Ливраменто, 79), Свен Ботман, Киран Триппье (Дэн Бьорн, 63), Сандро Тонали, Харви Барнс, Энтони Эланга (Жоэлинтон, 62), Уильям Осула (Йоан Висса, 63), Ник Вольтемаде (Энтони Гордон, 72), Джозеф Уиллок

Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Джон Стоунс, Натан Эйк, Абдукодир Хусанов, Тиджани Рендерс, Матеус Нунес, Нико О'Райли, Нико Гонсалес, Омар Мармуш (Антуан Семеньо, 73), Жереми Доку (Фил Фоден, 79), Савио (Райан Шерки, 79)

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
Ньюкасл Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Ньюкасл - Манчестер Сити Харви Барнс Омар Мармуш Савио Морейра видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
