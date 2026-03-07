Дубль Мармуша. Ман Сити обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка

В субботу, 7 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 3:1 в пользу команды гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил египетский нападающий Омар Мармуш. Интересно, что дважды ему ассистировал Матеус Нунес.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Барнс, 18 – Савиньо, 39, Мармуш, 47, 65

Ньюкасл: Аарон Рамсдейл, Малик Тшау, Льюис Холл (Валентино Ливраменто, 79), Свен Ботман, Киран Триппье (Дэн Бьорн, 63), Сандро Тонали, Харви Барнс, Энтони Эланга (Жоэлинтон, 62), Уильям Осула (Йоан Висса, 63), Ник Вольтемаде (Энтони Гордон, 72), Джозеф Уиллок

Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Джон Стоунс, Натан Эйк, Абдукодир Хусанов, Тиджани Рендерс, Матеус Нунес, Нико О'Райли, Нико Гонсалес, Омар Мармуш (Антуан Семеньо, 73), Жереми Доку (Фил Фоден, 79), Савио (Райан Шерки, 79)