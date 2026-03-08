Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:3. Камбек и дубль Мармуша. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Ньюкасл
07.03.2026 22:00 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
Кубок Англии
08 марта 2026, 10:17 |
57
0

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта Манчестер Сити переиграл Ньюкасл в матче 1/8 финала Кубка Англии 2025/26.

Горрожане одержали выездную победу со счетом 3:1, хотя пропустили первыми.

Дубль в этом поединке оформил египетский форвард Омар Мармуш.

Дубль в этом поединке оформил египетский форвард Омар Мармуш.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта

Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Барнс, 18 – Савиньо, 39, Мармуш, 47, 65

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
Манчестер Сити Ньюкасл Ньюкасл - Манчестер Сити видео голов и обзор Кубок Англии по футболу Савио Морейра Омар Мармуш Харви Барнс
