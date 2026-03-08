07.03.2026 22:00 – FT 1 : 3
57
0
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:3. Камбек и дубль Мармуша. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии 2025/26
7 марта Манчестер Сити переиграл Ньюкасл в матче 1/8 финала Кубка Англии 2025/26.
Горрожане одержали выездную победу со счетом 3:1, хотя пропустили первыми.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в этом поединке оформил египетский форвард Омар Мармуш.
Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 7 марта
Ньюкасл – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Барнс, 18 – Савиньо, 39, Мармуш, 47, 65
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
