Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Ньюкасл
07.03.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 7 марта в 22:00 по Киеву

ФК Манчестер Сити

В субботу, 7 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ньюкасл

Чрезвычайно нестабильные результаты показывает коллектив в текущем сезоне. После 29 туров Премьер-лиги на балансе «Ньюкасла» есть 39 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета коллектив оторвался на 11 очков, а от топ-6 пока отстает на 9 баллов. По пути в 1/8 финала Кубка Англии «сороки» выбили «Борнмут» и «Астон Виллу».

В Лиге чемпионов англичане также прошли в 1/8 финала, где их ждет противостояние против «Барселоны».

Манчестер Сити

Довольно неплохо складывается сезон для коллектива Пепа Гвардиолы. После 29 матчей чемпионата Англии на балансе клуба есть 60 баллов, благодаря которым он находится на 2-м месте турнирной таблицы. От лидера, "Арсенала», «горожане» отстают на 7 пунктов, однако у них есть матч в запасе. В Кубке Англии «Манчестер Сити» выбил «Ексетер Сити» и «Солфорд».

На международной арене у англичан тоже все хорошо – клуб квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов, где будет играть против мадридского «Реала».

Личные встречи

Только в течение этого сезона коллективы играли между собой 4 раза – дважды в Премьер-лиге и столько же в полуфинале Кубка лиги. 1 выигрыш завоевал «Ньюкасл», а еще 3 победы одержал «Манчестер Сити».

Интересные факты

  • «Манчестер Сити» победил в 6/7 предыдущих матчах.
  • «Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 12 матчей подряд.
  • В 4/6 предыдущих очных встречах между клубами забивали обе команды.
  • «Манчестер Сити» забил 59 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

В последних играх коллективы довольно часто обменивались голами, поэтому я поставлю на обе забьют (с коэффициентом 1.5 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
7 марта 2026 -
22:00
Манчестер Сити
Ньюкасл Манчестер Сити Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
