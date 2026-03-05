В субботу, 7 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция