07.03.2026 22:00 - : -
Англия05 марта 2026, 20:28 | Обновлено 05 марта 2026, 20:29
41
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 марта в 22:00 матч чемпионата Кубка Англии
05 марта 2026, 20:28 | Обновлено 05 марта 2026, 20:29
41
0
В субботу, 7 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами
Футбол | 05 марта 2026, 18:46 0
Поединок состоится 5 марта и начнется в 22:10 по Киеву
Футбол | 05.03.2026, 07:01
Футбол | 05.03.2026, 14:57
Футбол | 05.03.2026, 07:22
Комментарии 0
Популярные новости
04.03.2026, 03:55 19
04.03.2026, 00:05 13
04.03.2026, 18:36 117
04.03.2026, 17:06 6
04.03.2026, 04:02 18
05.03.2026, 09:43
04.03.2026, 07:26 11