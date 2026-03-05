Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Ньюкасл
07.03.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 марта 2026, 20:28 | Обновлено 05 марта 2026, 20:29
41
0

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 марта в 22:00 матч чемпионата Кубка Англии

05 марта 2026, 20:28 | Обновлено 05 марта 2026, 20:29
41
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 7 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Звезда футбола изменил своей жене с моделью OnlyFans
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы разочарованы. Нужно двигаться дальше»
Ньюкасл Манчестер Сити смотреть онлайн Ньюкасл - Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»

Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами

Лион – Ланс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Франции
Футбол | 05 марта 2026, 18:46 0
Лион – Ланс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Франции
Лион – Ланс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Франции

Поединок состоится 5 марта и начнется в 22:10 по Киеву

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05.03.2026, 07:01
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Футбол | 05.03.2026, 14:57
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Футбол | 05.03.2026, 07:22
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 19
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 18
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем