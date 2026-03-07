Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Оба футболиста сборной Украины вышли в стартовом составе каталонского клуба
В субботу, 7 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Леванте» и «Жирона». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.
В стартовом составе каталонского клуба вышли два футболиста сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыыганков. Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.
«Леванте» открыл счет на 50-й минуте – результативный удар на свой счет записал испанский нападающий Карлос Эспи, который успешно сыграл в штрафной соперника и переправил мяч в ворота Гассаниги.
На 59-й минуте полузащитник хозяев Оласагасти жестко сыграл против украинского форварда Владислава Ваната, получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.
«Жирона» сумела восстановить паритет на последних минутах, когда полузащитник Рока нанес дальний удар и с рикошетом мяч влетел в ворота гостей.
Испанская Ла Лига, 27-й тур. 7 марта
Леванте – Жирона – 1:1
Голы: Эспи, 51 – Рока, 90+4
Удаление: Оласагасти, 59 (Леванте)
