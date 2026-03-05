Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леванте – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Леванте
07.03.2026 17:15 - : -
Жирона
Испания
05 марта 2026, 20:11 | Обновлено 05 марта 2026, 20:12
185
0

Смотрите 7 марта в 17:15 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леванте» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сьютат де Валенсия», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

По теме:
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гарет БЭЙЛ: «Зидан как тренер? Если быть честным...»
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леванте смотреть онлайн Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
