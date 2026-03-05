Испания05 марта 2026, 20:11 | Обновлено 05 марта 2026, 20:12
185
0
Леванте – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 марта в 17:15 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги
05 марта 2026, 20:11 | Обновлено 05 марта 2026, 20:12
185
0
В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Леванте» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сьютат де Валенсия», который находится в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Леванте – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леванте – ЖиронаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2026, 20:03 3
Киевский клуб хочет приобрести нападающего до завершения трансферного окна
Футбол | 05 марта 2026, 07:52 5
Футболист будет выступать в медиалиге
Футбол | 05.03.2026, 18:46
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Футбол | 05.03.2026, 17:33
Комментарии 0
Популярные новости
04.03.2026, 09:00 1
03.03.2026, 20:55 6
05.03.2026, 08:36 11
04.03.2026, 07:54
04.03.2026, 18:36 117
04.03.2026, 00:05 13