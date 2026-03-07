В субботу, 7 марта, «Леванте» и «Жирона» встретились в матче 27-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб вырвал ничью в компенсированное ко второму тайму время – 1:1.

Местом проведения поединка стал стадион ««Estadi Ciutat de València»». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 17:15 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 50-й минуте Карл Эспи открыл счет и позволил «Леванте» выйти вперед, однако вскоре хозяева остались в меньшинстве из-за удаление полузащитника Оласагасти.

На 90+4 Хоэль Рока нанес удар из-за пределов штрафной – мяч срикошетил, дезориентировал голкипера и влетел в ворота «Леванте». Подопечные Мичела сумели спасти игру и заработать один балл.

Футболисты сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – вышли в стартовом составе, провели весь матч, однако не сумели отличиться результативными действиями.

Испанская Ла Лига, 27-й тур. 7 марта

Леванте – Жирона – 1:1

Голы: Эспи, 51 – Рока, 90+4

Удаление: Оласагасти, 59 (Леванте)

Видеообзор матча: