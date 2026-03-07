Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса

Короткая программа субботней части девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги подходила к концу матчем в столице, где местная «Оболонь» второй раз подряд проводила домашний поединок на фоне неудачной попытки сыграть на выезде против «Александрии», которая, впрочем, все равно завершилась дополнительными тремя зачетными баллами в пользу «пивоваров».

И поскольку команда Александра Антоненко после этого еще и львовский «Рух» одолеть сумела, то она сразу вошла в престижный перечень коллективов нашей страны, которые в 2026 году еще не теряли зачетных баллов. Мог рассчитывать на подобный статус и криворожский «Кривбасс», который навестил «Оболонь» в эти выходные, если бы не безголевая ничья против харьковского «Металлиста 1925» (0:0) после возобновления чемпионата. Поэтому похвастаться коллектив Патрика ван Леувена мог разве что победой над «Зарей» в предыдущем туре (3:1) в качестве бывшей команды своего наставника.

В том, что нас ожидает ожесточенное противостояние характеров на «Оболонь-Арене», сомнений не возникало. И, как часто бывает в таких условиях в нашем футболе, для зрителей вся эта борьба между командами обернулась на самом деле не слишком зрелищным первым таймом.

Несколько стычек между футболистами и разговоры на повышенных тонах, а также неожиданный удар со штрафного от Лина с правого фланга мимо ближней штанги, который хоть как-то претендовал на угрозу. Вот так и получилось, что очередная травма вратаря Дениса Марченко была едва ли не самым интересным моментом игры на момент перерыва. К сожалению.

Перед началом второй половины оба тренера сделали двойные замены. Очевидно, был расчет поднять обороты этого матча. Неожиданно для многих при этом «Оболонь» более активно возобновила игру и имела два неплохих момента у Семенова и Нестеренка, однако защитнику не хватило точности при ударе головой с близкого расстояния, а второй так и не заработал пенальти на правом фланге штрафной в результате подката Джонса, поскольку находился в офсайде.

Однако в середине второго тайма эта игра для «пивоваров» имела все шансы внезапно стать сверхсложной. Мороз наступил на колено Араухо и отправил соперника в лазарет, а сам подвергся справедливому удалению, в то время как его команда еще должна была доигрывать матч в меньшинстве. И здесь «Кривбасс» уже начал заметно поджимать, хотя и «Оболонь» всячески пыталась этому противостоять. А главными моментами в итоге стали два дальних удара от Джонса и Джовани, один из которых приняла на себя левая стойка, а второй из-под перекладины достал Федоровский. Горячо, но не результативно.

В следующие выходные «Оболонь» ожидает гостевое столичное дерби против «Динамо», а криворожский «Кривбасс» поедет в Житомир к «Полесью».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Оболонь» – «Кривбасс» - 0:0

Предупреждения: Жовтенко, 45+1, Волохатый, 80 — Парако, 45+1, Рохас, 78

Удаление: Мороз, 66 (грубый фол)

«Оболонь»: Марченко (Федоровский, 30) – Е. Шевченко, Семенов, Ломницкий, Жовтенко (Фещенко, 83), Полегенько – Прокопенко (Волохатый, 46), Черненко, Мороз, Мединский (Нестеренко, 46) – Устименко (Кулаковский, 72).

«Кривбасс»: Кемкин – Дибанго, Джонс, Вилвальд, Юрчец – Я. Шевченко (Джовани, 46), Араухо (Рохас, 74), Задерака – Сек (Боднар, 46), Парако, Лин (Мая, 87).

Арбитр: Михаил Райда (Иршава).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Температура: 8°C