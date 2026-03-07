В субботу, 7-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Александра Антоненко со второй попытки возобновила официальные матчи в 2026 году, обыграв «Рух» (1:0), после чего ее «догнали» три очка, которые подарила «пивоварам» «Александрия» неготовностью своего газона. Таким образом календарный год для «Оболони» начался на уровне с нашими грандами, и останавливаться в своем рывке подальше от зоны вылета она не намерена. Но теперь предстоит сыграть против действительно сложного соперника – коллектив Патрика ван Леувена еще также не проигрывал.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.30 для Оболони и 2.39 для «Кривбасса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.