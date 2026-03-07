Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Оболонь
07.03.2026 15:30 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 04:22 | Обновлено 07 марта 2026, 04:23
Оболонь – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

Оболонь – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 7-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Александра Антоненко со второй попытки возобновила официальные матчи в 2026 году, обыграв «Рух» (1:0), после чего ее «догнали» три очка, которые подарила «пивоварам» «Александрия» неготовностью своего газона. Таким образом календарный год для «Оболони» начался на уровне с нашими грандами, и останавливаться в своем рывке подальше от зоны вылета она не намерена. Но теперь предстоит сыграть против действительно сложного соперника – коллектив Патрика ван Леувена еще также не проигрывал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Оболонь
7 марта 2026 -
15:30
Кривбасс
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев
