В субботу, 7 марта, киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 0:0.

Местом проведения поединка стал стадион «Оболонь-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Матч сопровождался регулярными конфликтами и стычками между представителями обеих команд. Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко не скрывал своих эмоций из-за решений арбитра и получил красную.

Второе удаление заработал полузащитник «Оболони» Тарас Мороз, который грубо сыграл против соперника и был вынужден покинуть поле.

«Оболонь» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Кривбасс» разместился на пятой позиции, имея в своем активе 30 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта

Оболонь – Кривбасс – 0:0

Удаление: Мороз, 66, Антоненко, 66 (за пределами поля)

Видеообзор матча: