Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Кривбасс – 0:0. Без голов, но с двумя красными. Видеообзор матча
Премьер-лига
Оболонь
07.03.2026 15:30 – FT 0 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 18:21 | Обновлено 07 марта 2026, 18:41
548
0

Оболонь – Кривбасс – 0:0. Без голов, но с двумя красными. Видеообзор матча

Подопечные Александра Антоненко и Патрика ван Леувена встретились в матче 19-го тура

07 марта 2026, 18:21 | Обновлено 07 марта 2026, 18:41
548
0
Оболонь – Кривбасс – 0:0. Без голов, но с двумя красными. Видеообзор матча
Украинская Премьер-лига. Оболонь – Кривбасс

В субботу, 7 марта, киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 0:0.

Местом проведения поединка стал стадион «Оболонь-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч сопровождался регулярными конфликтами и стычками между представителями обеих команд. Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко не скрывал своих эмоций из-за решений арбитра и получил красную.

Второе удаление заработал полузащитник «Оболони» Тарас Мороз, который грубо сыграл против соперника и был вынужден покинуть поле.

«Оболонь» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Кривбасс» разместился на пятой позиции, имея в своем активе 30 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта

Оболонь Кривбасс 0:0

Удаление: Мороз, 66, Антоненко, 66 (за пределами поля)

Видеообзор матча:

События матча

68’
Тарас Мороз (Оболонь) получает красную карточку.
По теме:
Карпаты – Кудривка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сергей НАГОРНЯК: «У Супряги уже три гола – больше, чем за 5 лет»
ВИДЕО. Полузащитник Леванте жестко срубил Ваната и получил красную
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс видео голов и обзор Александр Антоненко Тарас Мороз удаление (красная карточка)
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 07 марта 2026, 17:37 31
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с грандиозным призами

Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Футбол | 07 марта 2026, 17:35 7
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса

Команды продолжили свои беспроигрышные серии в 2026 году

Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07.03.2026, 05:12
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07.03.2026, 08:26
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 8
Футбол
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
06.03.2026, 00:32 12
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 141
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 31
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем