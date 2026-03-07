Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмоции на пределе. В игре Оболонь – Кривбасс возникло несколько конфликтов
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 16:44 |
703
0

Эмоции на пределе. В игре Оболонь – Кривбасс возникло несколько конфликтов

Наставник киевской команды Александр Антоненко остался недоволен грубой игрой соперника

07 марта 2026, 16:44 |
703
0
Эмоции на пределе. В игре Оболонь – Кривбасс возникло несколько конфликтов
ФК Оболонь Киев

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги «Оболонь» – «Кривбасс», который начался 7 марта в 15:30, не обошелся без многочисленных конфликтов.

На 30-й минуте вратарь киевского клуба Денис Марченко был вынужден покинуть поле из-за повреждения руки, которое получил во время столкновения с соперником и неудачного приземления на газон.

Этот эпизод вызвал бурную реакцию со стороны главного тренера «пивоваров» Александра Антоненко, который требовал у главного арбитра наказания для игроков «Кривбасса».

За несколько минут до перерыва легионер криворожского клуба Карлос Парако жестко сыграл против голкипера Назария Федоривского. Футболисты обеих команд устроили небольшую стычку, по итогам которой венесуэлец и Жовтенко («Оболонь») получили предупреждения.

Эмоции не утихли и после первого тайма – Антоненко и представители тренерского штаба киевской команды были очень разгневаны грубой игрой со стороны «Кривбасса».

По теме:
Драма без голов. Оболонь в меньшинстве удержала ничью против Кривбасса
Что творится в Киеве? Оболонь заработала два удаления в матче с Кривбассом
Голкипер Оболони получил травму в матче Премьер-лиги. Ранее он ломал руку
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс Александр Антоненко Денис Марченко Назарий Федоривский Карлос Парако Александр Жовтенко предупреждение (желтая карточка)
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Теннис | 07 марта 2026, 11:45 15
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову

Ангелина в двух сетах переиграла Катажину Каву в матче 1/2 финала

ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста нашел себе новое место работы
Футбол | 07 марта 2026, 15:37 0
ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста нашел себе новое место работы
ОФИЦИАЛЬНО. Иньеста нашел себе новое место работы

Испанец стал спортивным директором сборной Марокко

Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Футбол | 06.03.2026, 17:03
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07.03.2026, 07:02
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Бокс | 07.03.2026, 05:42
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 7
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 13
Биатлон
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем