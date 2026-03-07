Эмоции на пределе. В игре Оболонь – Кривбасс возникло несколько конфликтов

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги «Оболонь» – «Кривбасс», который начался 7 марта в 15:30, не обошелся без многочисленных конфликтов.

На 30-й минуте вратарь киевского клуба Денис Марченко был вынужден покинуть поле из-за повреждения руки, которое получил во время столкновения с соперником и неудачного приземления на газон.

Этот эпизод вызвал бурную реакцию со стороны главного тренера «пивоваров» Александра Антоненко, который требовал у главного арбитра наказания для игроков «Кривбасса».

За несколько минут до перерыва легионер криворожского клуба Карлос Парако жестко сыграл против голкипера Назария Федоривского. Футболисты обеих команд устроили небольшую стычку, по итогам которой венесуэлец и Жовтенко («Оболонь») получили предупреждения.

Эмоции не утихли и после первого тайма – Антоненко и представители тренерского штаба киевской команды были очень разгневаны грубой игрой со стороны «Кривбасса».