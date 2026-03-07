Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 марта 2026, 08:20 | Обновлено 07 марта 2026, 08:23
Оболонь – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевская команда набрала шесть очков, только раз выйдя на поле

Коллаж Sport.ua

В субботу, 7 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оболонь

«Оболонь» после ухода Сергея Щищенко перед началом сезона рассматривалась как один из претендентов на вылет, но начали сезон «пивовары» неплохо. Учитывая тогдашнюю форму «Полтавы», «Руха», «Александрии», казалось, что, как минимум, прямой вылет киевлянам не грозит.

Однако окончание первой части сезона явно было неудачным и об «Оболони» заговорил как о пренденте на вылет, поскольку команда опустилась в опасную зону. Возможно, это произошло, в том числе, из-за травмы перспективного вратаря Марченко, не раз откровенно тащившего на себе «Оболонь».

Однако после возобновления чемпионата дела у команды пошли неплохо. Во-первых, минимально был обыгран «Рух». Во-вторых, игра против «Александрии» на выезде не состоялась и, как определил КДК, это произошло по вине хозяев, не подготовивших поле, поэтому «Оболони» была засчитана техническая победа. Конечно, «Александрия» будет подавать апелляцию, но, конечно, ничего не добьется, поэтому «Оболонь» находится уже в середине таблицы.

Кривбасс

«Криабас» является сейчас одной из команд, на которых держится весь чемпионат. Речь идет о так называемых «крепких середняках», количеством которых в первенстве и определяется обычно ее сила. К сожалению, в УПЛ таких очень немного – «Кривбасс», «Заря», «Металлист 1925», «Карпаты»...

Нет, конечно, «Кривбасс» теоретически претендует даже на еврокубки, но почему-то не верится, что команда ван Леувена опередит «Полесье» или «Динамо».

В стартовых двух матчах весенней части чемпионата криворожцы выступают пока неплохо. Сначала команда расписала нулевую ничью с «Металлистом 1915», а затем победила «Зарю» 3:1.

При традиционно немалом количестве новичков-легионеров пока стабильно в команде играет только центрбэк Джонс, остальные еще себя не проявили. Также неплохо себя проявляют вингеры Мендоза, которого зимой выкупили, и Лин.

История встреч

В пяти матчах между командами только раз была зафиксирована ничья, в остальных побеждал «Кривбасс». Разница мячей – 1:5.

Ориентировочные составы

«Оболонь»: Марченко – Полегенько, Семенов, Приймак, Шевченко – Мороз, Слободян – Мединский, Прокопенко, Черненко – Устименко

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Виливальд, Джонс, Дибанго – Араухо, Каменский – Лин, Задерака, Мендоза – Парако

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем уверенную победу криворожской команды, которая и по именам выглядит сильнее, и по командной игре.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.30 для Оболони и 2.39 для «Кривбасса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

