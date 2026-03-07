Олег Федор – первый трансферный риск Ротаня в тренерской карьере

2 марта «Полесье» официально объявило о сделке, которую некоторые инсайдеры до этого анонсировали уже несколько дней – из «Карпат» в Житомир перебрался 21-летний полузащитник Олег Федор. Новичок получил в стане «волков» 27-й игровой номер, а также контракт на четыре с половиной года, а вот о финансовых деталях договоренности клубы предпочли умолчать.

Впрочем, благодаря порталу Transfermarkt мы все-таки имеем возможность ориентироваться хоть на какую-то сумму, когда проводим анализ трансфера Федора из «Карпат» в «Полесье». Речь идет о 1,8 миллионах евро, что более чем в три раза превышает номинальную оценочную стоимость полузащитника, которая в последнее время снизилась с 800 до 500 тысяч евро.

Воспитанник академии «Карпат» Олег Федор свои первые шаги в профессиональном футболе делал в другом львовском клубе – «Рухе», где оказался в компании целого ряда таких же талантливых экс-представителей «зелено-белых», вынужденных покинуть родные пенаты из-за кризиса, который на тот момент охватил «Карпаты». Именно в «Рухе» Федор заявил о себе во весь голос как о потенциально очень большом таланте – игроке, как принято говорить в подобных случаях, «со светлой головой» на плечах. Поэтому неудивительно, что босс «желто-черных» Григорий Козловский надеялся заработать на потенциальной продаже Олега очень и очень значительную сумму.

Но так случилось, что Федор де-факто стал частью большой договоренности между собственниками «Карпат» и «Руха» в процессе то ли слияния этих клубов, то ли «львовской синергии», то ли простого бизнес-соглашения, истинные мотивы и выгоды от которого являются полностью понятными и известными исключительно сторонам-участницам. С января минувшего года Олег оказался в «Карпатах» – сперва на правах аренды, а в летнее трансферное окно-2025 он был выкуплен за, как пишет все тот же Transfermarkt, 600 тысяч евро.

Однако если в «Рухе» Федор был очень заметной фигурой в первой команде на уровне УПЛ, практически всегда (по крайней мере, в сезоне-2024/25) выходил в стартовом составе, то вот после перехода в «Карпаты» Олег откровенно сник, и превратился в банального резервиста, если уж мы стремимся к тому, чтобы называть вещи своими именами. В этой связи абсолютно неудивительно, почему покатилась вниз оценочная стоимость Федора на Transfermarkt, но куда более странно то, что именно в такой ситуации на горизонте возникло «Полесье», изъявившее готовность заплатить в несколько раз больше, нежели молодой полузащитник реально стоил.

ФК Карпаты

Да, кто-то может возразить, что любой футболист стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить на трансферном рынке. И это отчасти чистая правда. Но с другой стороны, вряд ли кто-то будет спорить, что настоящие рыночные отношения все равно подразумевают какие-либо ориентиры, на которые стороны сделки оглядываются в процессе торгов. И почему за резервиста «Карпат» житомирские «волки» в итоге согласились заплатить даже больше, чем за одного из лидеров атаки «зелено-белых» Игоря Краснопира, или же мозгового центра румынского «ЧФР Клуж» Линдона Эмерллаху – загадка…

Впрочем, оставим в покое тему денег. Гораздо интереснее то, как именно Олега Федора представляли в новом клубе.

Читаем выдержку из официального коммюнике, посвященного переходу полузащитника из «Карпат» в «Полесье», которое опубликовал житомирский клуб: «На взрослом уровне атакующий полузащитник провел 54 поединка, в которых отличился 4 голевыми передачами. Следует отметить, что Федор уже вписал свое имя в историю национального футбола: ранее Олег выступал в составе олимпийской сборной Украины, впервые в истории принявшей участие на Олимпиаде в Париже. Футболист хорошо знаком с требованиями главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, под руководством которого защищал цвета молодежной и олимпийской сборных».

В этих нескольких предложениях – специально или нет – ответственным сотрудникам «Полесья» удалось выдать сразу несколько очень любопытных фактов о свершившемся трансфере.

Во-первых, болельщики сразу же, без необходимости листать справочную литературу, узнали, что на счету атакующего (а это важно!) полузащитника до момента перехода в «Полесье» было аж (ирония!) 4 ассиста в 54 поединках. Согласитесь, показатели, мягко говоря, такие себе, чтобы за них отдавать большие деньги, а ведь, если опираться на сведения все того же Transfermarkt, отныне именно Олег Федор является самым дорогим приобретением в истории «Полесья».

Во-вторых, практически сразу же после этого в коммюнике идет четкий посыл в сторону того, кто и будет ответственным за подписание Федора – главного тренера первой команды «Полесья» Руслана Ротаня. Мол, хавбек хорошо знаком с требованиями этого наставника, играл под его руководством в молодежной и олимпийской сборной, а это и есть определенного рода объяснение того, почему житомирский клуб все-таки пошел на существенные расходы – «волки» взяли исполнителя, который понятен их главному тренеру и тот, стало быть, отныне будет ответственным за процесс адаптации Федора к новому коллективу и его дальнейшую карьеру в Житомире.

И вот здесь, собственно, начинаются еще более интересные вещи – ранее Руслан Ротань никогда не отличался желанием чрезмерно рисковать в кадровой работе на трансферном рынке. В «Александрии» ему практически всегда подписывали свободных агентов, и лишь за троих исполнителей платили реальные деньги – за Сергея Булецу, Теди Цару и Мигела Кампуша. Причем все трое суммарно обошлись «Александрии» менее чем в миллион евро, а потому это явно не тот случай, когда речь идет о существенных затратах, даже по меркам УПЛ.

Лишь перебравшись в «Полесье» Руслан Ротань получил реальную возможность работать на трансферном рынке с куда большей свободой действий. В Житомире коуч мог рассчитывать не только на свободных агентов, но и на тех, за кого клуб мог заплатить отступные. Именно так в стане «волков» объявились Николай Гайдучик из «Вереса» (260 тысяч евро), Владислав Велетень из «Колоса» (430 тысяч евро), Никита Кравченко из «Александрии» (1 миллион евро), Илир Красничи из «Колоса» (1,2 миллиона евро), Игорь Краснопир из «Карпат» (1,2 миллиона евро) и Линдон Эмерллаху из «ЧФР Клуж» (1,5 миллиона евро).

Крайне симптоматично то, что все перечисленные выше новички «Полесья» при Ротане, кроме Эмерллаху, – это игроки, которые до переезда в Житомир отлично зарекомендовали себя в УПЛ в других клубах. То есть, Ротань соглашался на подписание тех, в ком уже был уверен на все 100%, и кто показывал себя в этой лиге лидером. В случае с Эмерллаху «Полесье» отошло от этой логики, однако там риск тоже выглядел более чем оправданным, ведь немалые деньги отдавали за футболиста национальной сборной Косово, который уже успел поиграть даже в квалификации Лиги чемпионов, а всего за карьеру к 23 годам поучаствовал почти в 150 официальных матчах.

А вот трансфер Федора почти за 2 миллиона евро как-то не очень укладывается в прежнюю логику кадровых решений Ротаня, желавшего рисковать минимально. Да, Руслан вновь получил в распоряжение футболиста, который ему прекрасно знаком, однако говорить, что Олег был ключевой фигурой на уровне УПЛ и решал исходы матчей для «Руха» и «Карпат» будет все-таки громадным преувеличением. И здесь мы возвращаемся к все той же статистике, на которой акцентировалось внимание и в коммюнике по поводу подписания Федора «Полесьем» – 4 голевые передачи в 54 матчах вряд ли являются убедительным аргументом, чтобы идти на рекордный трансфер.

Тогда зачем Ротань пошел на такой риск, хотя до этого он предпочитал вести максимально осторожную кадровую политику на трансферном рынке, чтобы не навлечь на себя ненужную в таких случаях критику? Уверовал в незыблемость позиций в «Полесье»? Да, в настоящий момент Руслану действительно абсолютно не угрожает увольнение, однако вряд ли столь грамотный и прагматичный специалист руководствовался такими смешными аргументами. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что на позиции Федора в нынешнем «Полесье» в принципе очень и очень достойная конкуренция – это и Александр Андриевский, и Владимир Шепелев, и Таллес Коста, и Богдан Леднев, и Томер Йосефи, да и про юного Ярослава Карамана также забывать не стоит, ведь ему выдавались большие авансы и он явно не видит пределом мечтаний редкие появления на поле со скамейки запасных.

ФК Полесье

Конечно, можно предположить и заподозрить, что трансфер Олега Федора из «Карпат» в «Полесье» связан с какими-то агентскими игрищами, или был лоббирован кем-то из топ-менеджмента «волков», однако здесь все равно не могло быть так, чтобы мнение Руслана Ротаня было абсолютно проигнорировано, ведь ранее главный тренер добивался трансферов через владельца клуба Геннадия Буткевича, даже вопреки определенному противодействию со стороны иных руководителей «Полесья».

Выходит, что трансфер Олега Федора в «Полесье» – это действительно сделка, которая была нужна Руслану Ротаню. Более того, ради нее главный тренер «волков» во многом отступил от ряда своих же принципов и согласился на то, чтобы произошло обновление трансферного рекорда клуба, а это – как не крути – дополнительная ответственность и маркер, создающий давление. Но вот зачем Ротаню был столь необходим Федор, да еще и посреди сезона – объективно не слишком-то и понятно.

С другой стороны, такая сделка лишь добавит «перчинки» в и без того не пресную кухню Руслана Ротаня и его ассистентов в «Полесье». Для того, чтобы расти и развиваться любой наставник должен быть готов принимать не только крайне прагматичные, но порой и какие-то интуитивные кадровые и трансферные решения. Видимо, переход Олега Федора стал едва ли не первой такой сделкой во всей тренерской карьере Руслана Ротаня. И это дает лишь дополнительные аргументы для того, чтобы начать следить за «Полесьем» еще более внимательно…